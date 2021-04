Konfederacja: żołnierze zmuszani są do szczepień. Ci którzy się nie zgodzą, są „poddani represjom”

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są przymuszani do szczepień – poinformowali posłowie Konfederacji. Według nich, żołnierzy, którzy nie chcą poddać się dobrowolnemu szczepieniu, spotykają represje.

Podczas konferencji prasowej przed siedzibą resortu obrony narodowej przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza podkreślił, że „rząd zapewniał w zeszłym roku, że szczepienia nie będą obowiązkowe”. – Od żołnierzy, nie tylko WOT, słyszeliśmy, że po zadeklarowaniu, że nie będą chcieli się szczepić, były stosowane wobec nich represje – powiedział Kulesza.

Poseł Grzegorz Braun przekazał, że żołnierze WOT alarmują przedstawicieli Konfederacji o sprawie szczepień. Według niego, żołnierze są „stawiani wobec szantażu, wobec prostej alternatywy – zamknięcia ścieżki awansu, możliwości realizowania się w tym pięknym fachu i powołaniu, albo przyjęcia procedur szczepiennych”.

Z kolei Kulesza przekazał, że żołnierze, którzy nie chcieli się zaszczepić, „dostawali rozkazy o zwolnieniu ze służby z wojsk WOT”. – W uzasadnieniu (wydalenia ze służby) nie ma nic o szczepieniach, jest napisane o potrzebie polskiego wojska – mówił przewodniczący Konfederacji. Dodał, że „to nie jest nic innego jak przymus szczepień”.

Poseł Krzysztof Tuduj zaapelował do MON o „zakończenie zamieszania związanego ze szczepieniami, skutkami, i przymuszaniem żołnierzy”. – Apelujemy o to, aby polska armia i system bezpieczeństwa był stabilny i ponad podziałami politycznymi – powiedział.

W grudniu ub. roku do żołnierzy zostało wysłane pismo, w którym Departament Kadr MON podkreślał, że Wojsko Polskie uznawane jest za newralgiczną instytucję, od której w dużej mierze zależy skuteczne przeciwdziałanie skutkom epidemii. Dlatego obok kampanii informacyjnej skierowanej do żołnierzy, resort stworzył system zachęt, którego celem było przekonanie jak największej grupy wojskowych do szczepienia.

W piśmie poinformowano m.in. o decyzji, iż kwalifikowani na kursy specjalistyczne oraz oficerskie i podoficerskie będą jedynie żołnierze zaszczepieni przeciw COVID-19. Resort zaznaczył wówczas również, że szczepienie przed wyjazdem na misje jest standardowym działaniem w Siłach Zbrojnych RP i wymóg ten będzie dotyczył także szczepienia przeciw COVID-19.

MON podkreślało też, że żołnierze, którzy decydują się na szczepienie „wykazują się odpowiedzialnością oraz minimalizują ryzyko zakażenia innych, dlatego podjęto decyzję o opracowaniu wytycznych, które będą uwzględniały fakt zaszczepienia przy opracowywaniu opinii służbowej żołnierza”. Resort zastrzegł przy tym, że brak szczepienia przeciw COVID-19 nie będzie skutkował obniżeniem oceny żołnierza.