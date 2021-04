„Następna generacja UE” będzie ciemnoskóra? Europa po pandemii według wizji KE [FOTO]

Jaką przyszłość dla UE planuje Komisja Europejska? Z Instagrama organizacji można wywnioskować, że wśród planów jest przyjęcia jeszcze większej ilości migrantów.

Post Komisji Europejskiej wywołał prawdziwą burzę mediach. Pod hasztagami #NextGenerationEU, wyeksponowano kolejny długoterminowy budżet UE w wysokości 1,8 bln euro, który ma na celu zbudowanie Europy po Covid 19.

To jednak nie kwota (którą przecież trzeba będzie wydrzeć państwom członkowskim) wzbudziła takie kontrowersje. Chodzi o zdjęcia.

„Następną generację UE” zobrazowano bowiem zdjęciem czarnoskórego mężczyzny z dzieckiem. Komentujący pytają się – dlaczego do ilustracji nie wykorzystano zdjęcia europejskich autochtonów?

Wiele osób wskazuje, że jest to działanie propagandowe.

Komentarzy był tak wiele, że KE zareagowała pisząc, że to smutne, iż ludzie reagują tak na zdjęcie ojca z dzieckiem.

Oczywiście – nie ma nic złego w tym, że w Europie osiedlają się osoby ciemnoskóre. Szczególnie dobrze by było, gdyby asymilowały się.

Nie zmienia to jednak faktu, że większość europejskiej populacji jest biała i następna generacja w większości państw (poza kilkoma wyjątkami na Zachodzi zapewne) również będzie biała. No, chyba, że KE chce to jakoś sztucznie zmienić za pomocą inżynierii społecznej.