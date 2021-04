Uważa, że „lepiej być martwym niż czerwonym”. Wojowniczka UFC nie zamierza przepraszać

Rose Namajunas, amerykańsko-litewska zawodniczka UFC, odmawia przeproszenia za komentarz „Lepiej być martwym niż czerwonym”, który wygłosiła przed walką z aktualną mistrzynią Chin – Zhang Weili.

Duży wpływ na poglądy wojowniczki ma historia jej rodziny. Pradziadek sportsmenki zginął podczas II wojny światowej – zabity przez Sowietów.

Niestety, komentujący sprawę internauci z Zachodu nie rozumieją postawy zawodniczki. Niektórzy rozdzielają komunizm Sowietów od komunizmu Chińczyków. Inni twierdzą, że rosyjski komunizm nie był nawet „prawdziwym komunizmem”.

To jeden z wielu przykładów nierozumienia historii przez osoby z Zachodu – wielu młodych ludzi uważa tam radykalne, lewicowe ideologie za przyszłościowe.

American-Lithuanian UFC fighter Rose Namajunas refuses to apologize for “Better dead than red” comment she made ahead of her fight with the reigning Chinese champion Zhang Weili.

The Lithuanian fighter’s great-grandfather was killed by the Soviets during WW2.

