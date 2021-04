W Ramadan nie ma takich wpisów. Muzułmanie oburzeni zachowaniem producenta wody mineralnej. Firma przeprosiła…

Evian, producent popularnej we Francji wody mineralnej rozpętał burzę, po tym jak w pierwszy dzień ramadanu opublikował post zachęcający do picia swojego produktu. Środowisko muzułmańskie, które właśnie zaczęło pościć strasznie się oburzyło. Firma ugięła się i przeprosiła.

Według doniesień francuskiego magazynu „Le Point”, słynny francuski producent wody mineralnej Evian, wywołał potężne oburzenie wśród wielu muzułmańskich użytkowników sieci społecznościowych. Dlaczego?

Tegoroczny Ramadan rozpoczął się 13. kwietnia. W czasie swojego postu muzułmanie od wschodu do zachodu słońca nie jedzą ani nie piją kropli płynu.

Tymczasem Evian właśnie tego dnia opublikował na Twitterze post o treści: „Jeśli wypiłeś już dziś 1 litr Évian, powiedz o tym innym”.

Jak donosi „Le Point”, to zdanie rozjuszyło wielu wyznawców islamu, którzy nie mogą zrozumieć jak firma mogła promować swój produkt, skoro oni poszczą. „Dlaczego dzisiaj? To podstępne ” – pytali. Niektórzy pokusili się nawet o to, żeby posądzić Evian o rasizm.

Konto producenta jest naszpikowane podobnymi postami. Jednak pod presją wariackiej burzy jaką wywołali muzułmanie, firma się ugięła i przeprosiła… Cóż, może niebawem każdy Francuz nie będący muzułmaninem przestanie jeść i pić w Ramadan, żeby kogoś nie urazić.