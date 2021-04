Berkowicz z jointem w Sejmie. Wolnościowcy z Konfederacji walczą o legalizację marihuany [VIDEO]

Konrad Berkowicz, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, pojawił się na mównicy sejmowej z jointem. Performance polityka miał związek z walką wolnościowców z prawicy o legalizację marihuany.

Konrad Berkowicz, przemawiając we wtorek z sejmowej mównicy, uznał, że „żyjemy w państwie traktującym dorosłych ludzi jak dzieci lub przestępców”.

– Każdy dorosły powinien być wolny. To oznacza, że wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa. Powinienem móc robić wszystko, dopóki nie naruszam wolności drugiego człowieka i go nie krzywdzę. Mogę szkodzić sobie, choćby po to, aby uczyć się na błędach – stwierdził.

Wolnościowiec z Małopolski ku zdumieniu zgromadzonych na sali – wyciągnął z kieszeni skręta z marihuany.

– Dorosłemu człowiekowi za posiadanie czegoś takiego grozi kara do 3 lat więzienia. Tymczasem, zgodnie z polskim prawem, kto upije 10-latka alkoholem, jest zagrożony karą do 2 lat pozbawienia wolności. To skandal, antywolność i totalitaryzm. Trzeba z tym skończyć – zaapelował polityk Konfederacji.

Wolnościowcy w Parlamentarnym Zespole ds. Legalizacji Marihuany

Sprawa legalizacji marihuany w Polsce, to jedyny projekt, który połączył skrajną lewicę (Lewica) i prawicę (Konfederacja).

Posłowie Konfederacji zapowiedzieli złożenie poprawek do pakietu projektów ustaw ws. legalizacji marihuany, aby doszło w Polsce do „zniesienia prohibicji narkotykowej” i „pełnej legalizacji wszystkich środków”. Wypracowane w Sejmie propozycje uznali za „koślawy kroczek w dobrą stronę”.

