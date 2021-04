Biedroń i Senyszyn odpowiedzą za skrajne wypowiedzi na temat Jana Pawła II

Ordo Iuris stanęło w obronie Jana Pawła II wobec oskarżeń ze strony europosła Nowej Lewicy Roberta Biedronia i Joanny Senyszyn. Organizacja zapowiedziała pozew wobec dwójki posłów.

„Zapraszamy dziennikarzy jutro o godz.11:00 na konferencję ‚W obronie dobrego imienia Jana Pawła II’. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną działania procesowe wobec posłów Joanny Senyszyn i Roberta Biedronia, którzy dopuścili się zniesławień Jana Pawła II” – zapowiada na Facebooku Ordo Iuris.

Zapewniono, że każdy będzie mógł obejrzeć transmisję z wydarzenia na żywo z własnego domu.

Do sprawy odniósł się sam lewacki europoseł. „Jak myślicie – będzie kamieniowanko czy stosik? Wszystko w imię miłości bliźniego swego, oczywiście” – napisał we wtorek Robert Biedroń.

Nie znamy na razie szczegółów pozwów jakie Ordo Iuris wniosło przeciwko politykom Lewicy. W zeszłym roku Biedroń pokusił się o opinię w sprawie tuszowania pedofilii w Kościele katolickim. Odniósł się przy tym do osoby samego papieża, sugerując powstanie pomnika upamiętniającego ofiary Jana Pawła II i kleru.

„W ostatnim raporcie Stolicy Apostolskiej nazwisko Jana Pawła II pojawia się ponad 100 razy – z poważnymi zarzutami wobec niego. Są wymieniane konkretne nazwiska, są osoby, które zgłaszały się do Jana Pawła II” – przekonywał europoseł w programie „Tłit” WP.

Prowadzący dopytywał o jakie konkretnie ofiary chodzi, a Biedroń odpowiedział, że „napisał tego tweeta także po to, by zwrócić uwagę na to, że dużo mówimy o oprawcach, którzy są bezkarni, a mało o ofiarach”.

Innym bełkotem poszczycić się może Joanna Senyszyn. Ta w grudniu nazwała Jana Pawła II „grafomanem”.

„Czarnek chce grafomana JPII w kanonie lektur, bo młodzież ‚nie wie, ile mu zawdzięcza, nie zna jego dorobku’. Czarnek się łudzi, że jak poczytają ‚janapawłowe’ bzdety, to się ‚zajaniepawlą’ zamiast ‚odjaniepawlać’ Polskę. Próżne nadzieje. Kremówki już nie zacukrują kościelnej pedofilii” – napisała polityk w mediach społecznościowych.

