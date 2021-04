Co z maturami w dobie koronawirusa? Niższe wymagania na egzaminach. Czarnek podał termin i zdradził szczegóły

Tegoroczne egzaminy: maturalny i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z zaplanowanymi terminami. „Nie ma żadnego zagrożenia” – zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Od marca ub.r. uczniowie, którzy przystąpią do egzaminów, z powodu zagrożenia epidemiologicznego uczą się zdalnie. Z krótką przerwą we wrześniu i październiku, gdy wrócono do szkół.

To stawiało uzasadnione pytanie, czy – wzorem ubiegłego roku – maturzyści oraz ósmoklasiści przystąpią do egzaminów później. Na niecałe dwa tygodnie przed maturami minister Czarnek ogłosił, że zmian w terminarzu nie będzie.

„Od 4 maja do 20 maja – egzamin maturalny, od 25 maja do 27 maja – egzamin ósmoklasisty. Nie ma żadnych przesłanek i żadnego zagrożenia dla tych terminów egzaminów i dla stacjonarnej formuły egzaminów, takiej jaka została zaplanowana” – poinformował Czarnek.

Niższe wymagania

Przypomniał, że w tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Bez testowania przed egzaminami

Szef MEiN oświadczył, że nie będzie żadnych testów na koronawirusa dla młodzieży przed egzaminami – czy to maturalnym, czy ósmoklasisty.

„Nie chcemy w żaden sposób stresować ani ósmoklasistów, ani maturzystów” – podkreślił. Jak mówił, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczestników egzaminów wystarczy reżim sanitarny, który był stosowany na egzaminach próbnych.

Egzaminy w 2022 i 2023 roku

Poinformował, że tak jak w tym roku, także w 2022 r. egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.

Mówiąc o egzaminie ósmoklasisty podał, że tak jak dotąd będzie się on składał z trzech egzaminów: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z matematyki i egzaminu z języka obcego. „Bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Egzamin z przedmiotu dodatkowego być może wejdzie w życie dopiero w 2024 r. Na pewno nie wcześniej niż w 2024 r. A więc pozostajemy przy tej formule, która jest do tej pory” – podkreślił.

Od przyszłego roku egzamin ósmoklasisty miał składać się z czterech egzaminów – miał dojść egzamin z przedmiotu do wyboru (w tej grupie znalazły się: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia).

Czarnek zapowiedział też, że utrzymany zostanie nowy termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – druga połowa maja.

„Egzamin maturalny (…) tylko część pisemna na poziomie podstawowym, część ustna znów tylko dla osób, które potrzebują wyniku do rekrutacji na uczelnie za granicą. Jedyna różnica wobec tego roku to obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym” – podał Czarnek.

Dodał, że na obowiązkowym egzaminie z przedmiotu dodatkowego nie będzie – tak jak w latach ubiegłych – progu zaliczeniowego.