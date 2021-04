„Nie ma dowodów, że Hitler wiedział o Holokauście”. Korwin-Mikke nie boi się drastycznych tematów: „To nie protokół 1 proc., a ciekawostka historyczna!” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke znowu rozpętał piekło w sieci swoją wypowiedzią o wodzu III Rzeszy. Poseł przekonuje, że Adolf Hitler był łajdakiem, ale nie ma dowodów, że wiedział o Holokauście.

„Naprawdę nie ma dowodu, że Hitler wiedział o Holokauście! To nie jest protokół 1 proc., ale ciekawostka historyczna” – stwierdził poseł Janusz Korwin-Mikke. Poseł nazwał zbrodniarza łajdakiem i zaprosił do zapoznania się ze swoim najnowszym wideofelietonem.

Naprawdę nie ma dowodu, że Hitler wiedział o Holokauście! To nie jest protokół 1%, ale ciekawostka historyczna. Więcej na temat tego łajdaka i wybitnego przedstawiciela myśli i praktyki socjalistycznej w najnowszym vlogu.👇

✅https://t.co/PQANMxS1e4#Konfederacja #Korwin #Hitler pic.twitter.com/ul3L8EwN2G — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) April 20, 2021

Jednak stwierdzenie, iż nie ma dowodu, że kanclerz Niemiec wiedział o Holokauście wystarczyło, by wywołać burzę. Tym bardziej, że JKM zrobił to w rocznicę urodzin Hitlera.

„Do wyborów jeszcze daleko, wiec czas na poruszanie tematów drastycznych. Zacznijmy teraz od wybitnego socjalisty, właściwie najwybitniejszego socjalisty europejskiego – towarzysza Adolfa Hitlera” – mówi na wstępie swojego filmu poseł.

Przypominanie, że Hitler był socjalistą tylko dolało oliwy do ognia. Posła zaczęli atakować poplecznicy innego wybitnego socjalisty – Jarosława Kaczyńskiego.

„Adolf Hitler, tak samo jak cała masa innych bydlaków głosił hasła sprawiedliwości społecznej, aby dorwać się do władzy. (…) Chciał zostać socjalistą, poszedł do socjaldemokratów i stwierdził, że to są to po prostu Żydzi głównie. Chciał się zapisać do komunistów, ale stwierdził, że to są wszystko agenci Moskwy. Wstąpił do malutkiej partyjki narodowo-socjalistycznej i przerobił ją na własne kopyto” – kontynuuje swój wywód Korwin-Mikke.

„Nie ma żadnej przesłanki, istnieje bardzo silna hipoteza, moim zdaniem znacznie powyżej 50 proc., że Hitler naprawdę o tym (Holokauście – red.) nie wiedział!” – przekonuje na nagraniu poseł.

Zdaniem posła Hitler nie wiedział o wielu rzeczach – w tym bardzo oczywistych. Przypomniał, że istnieje bardzo wysoka nagroda – 175 tys. funtów brytyjskich za twardy dowód, iż Hitler wiedział o Holokauście.

Źródło: YouTube Janusz Korwin-Mikke