Niedzielski ogłasza przedłużenie restrykcji. W pięciu województwach zostają wszystkie obostrzenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o obostrzeniach, restrykcjach, nakazach i zakazach w kolejnych dniach. Następuje regionalizacja lockdownu. W pięciu województwach wszystkie obostrzenia pozostają.

Rząd długo budował napięcie ws. nowych obostrzeń. Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozpoczęło się o godzinie 10. Pierwotnie konferencja Adama Niedzielskiego miała się odbyć około południa, ale raz po raz była przekładana. Ostatecznie minister pojawił się przed kamerami o godzinie 15:30.

Zanim ogłosił, co następuje, tradycyjnie już wypowiedział kilka formułek o tym, jaka jest sytuacja pandemiczna w kraju, jak radzi sobie mityczny zachód, co nam grozi, pokazał kilka wykresów. Wskazał, że apogeum zarówno zakażeń, jak i hospitalizacji mamy za sobą, ale wciąż utrzymują się one na wysokim poziomie.

Niedzielski ogłosił, że znoszenie obostrzeń będzie następowało regionalnie. Najlepsza epidemicznie sytuacja występuje aktualnie w województwach podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim, a najgorsza – śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim.

I w tych pięciu wymienionych województwach (podkreślmy: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie) wszystkie dotychczasowe obostrzenia zostają utrzymane.

Symboliczne luzowanie lockdownu

W pozostałych 11 województwach od 26 kwietnia wraca edukacja hybrydowa w klasach I-III. Starsze roczniki wciąż uczą się zdalnie.

Od 26 kwietnia w 11 województwach wracają usługi kosmetyczne, fryzjerskie.

Wszystkie pozostałe obostrzenia zostają utrzymane. Niedzielski zapowiedział także, że w następnym tygodniu rząd przedstawi plan luzowania obostrzeń w maju.

Obostrzenia, które zostają

Co najmniej do 3 maja w całym kraju będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw.

Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Obiekty hotelowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).

Zamknięte wciąż są teatry, kina, muzea i galerie sztuki, tak jak i siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny, solaria.

Gastronomia może działać jedynie na wynos i w dostawie.