Pychopata znów ma atak paranoi. Niedzielski: „Zniesienie obowiązku noszenia maseczek na powietrzu jest nieakceptowalne”

Na dziś, z mojego punktu widzenia, zniesienie obowiązku noszenia maseczek na powietrzu jest ryzkiem nieakceptowalnym – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że częstotliwość obecności wirusa mierzona liczbą nowych zakażeń musi być niższa.

Szef MZ pytany na konferencji prasowej, czy luzowanie restrykcji nie przyczyni się do powstania czwartej fali koronawirusa podkreślił, że właśnie dlatego decyzje w sprawie obostrzeń są podejmowane „z dużą dozą ostrożności”.

W kontekście noszenia maseczek na świeżym powietrzu minister wyjaśnił, że obowiązek ten wynika m.in. z ochrony przed transmisją wirusa. – Na zewnątrz mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. Mamy sytuację spaceru po pustych ulicach, ale to jedocześnie może być sytuacja, że poruszamy się w mieście, gdzie jest bardzo dużo ludzi i jest tłok – wygłaszał jakieś żenujące, infantylne banały Niedzielski.

Zdaniem ministra zdrowia, na ten moment obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu nie może być zniesiony.

„Będziemy czekali aż częstotliwość obecności wirusa mierzona liczbą nowych zakażeń będzie na tyle niska, że to ryzyko będzie akceptowalne. Na dziś, z mojego punktu widzenia, zniesienie maseczek na powietrzu jest ryzkiem nieakceptowalnym” – powiedział Niedzielski.

Niedzielski oczywiście nie powie jaka ma być ta niska liczba nowych zakażeń. A to dlatego, że on nie ma pojęcia. To zwykły urzędas, taki od zaprowadzania zakazów i nakazów, a nie ktoś kto w obliczu kryzysu wiedziałby co robić. Tępy fanatyk robi to co najprostsze i jedyne co podpowiada mu jego ograniczona wyobraźnia: zakazuje i nakazuje. I straszy. I dlatego PiS z miernoty, która całe życie była urzędnikiem za pieniądze podatnika, zrobił ministra. Jak się zużyje to go wyrzuci.

To przez tego psychopatę nastraszeni starsi ludzie duszą się w parkach siedząc w nakazanych przez tego urzędnika maseczkach. Pociecha jest tylko to, że prędzej czy później PiS porzuci Niedzielskiego na swym politycznym śmietniku.