Redakcja „Warto Rozmawiać” odpowiada TVP. Program zdjęto przez krytykę lockdownu

Pisowska posłanka – Joanna Lichocka – spełniła swoje groźby. „Warto rozmawiać” znika z anteny TVP. Obiektywny względem działań rządu odcinek miał naruszyć zasady etyki. Redakcja programu odpowiada.

„Redakcja programu ‚Warto Rozmawiać’ nie przyjmuje do wiadomości orzeczenia Komisji Etyki TVP z 19.04.2021. W naszej ocenie orzeczenie to wydane zostało z pominięciem procedur, które zakładają wysłuchanie wszystkich stron prowadzonego postępowania. Prowadzący i producent programu nigdy nie zostali wezwani przed Komisję, by złożyć wyjaśnienia w sprawie programu z 12.04.2021.” – czytamy na profilu FB „Warto Rozmawiać”.

Przypomnijmy, o co chodzi. 12 kwietnia TVP wyemitowała „niepoprawny politycznie” odcinek „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego. Goście krytykowali politykę covidową rządu. Odcinek 19 kwietnia już nie pojawił się na antenie, mimo udziału ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. „Nieprawomyślny” program krytykowała polityk PiS – Joanna Lichocka (parająca się wcześniej dziennikarstwem). Wysłała skargę do prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Ostatecznie posłanka, słynna dzięki pewnemu gestowi, który pokazała – nomen omen – w dniu, w którym przegłosowano miliardy dla TVP, dopięła swego – program zniknie z anteny. Komisja Etyki TVP rozpatrzyła już sprawę:

„Komisja Etyki TVP po postępowaniu wyjaśniającym orzekła, że w programie ‚Warto rozmawiać’, wyemitowanym w dniu 12 kwietnia na antenach TVP3 i TVP1, a następnie powtórzonym w TVP Polonia zostały naruszone ‚Zasady Etyki dziennikarskiej obowiązujące w Telewizji Polskiej’” – napisano w komunikacie Telewizji Polskiej.

Cała sprawa przypomina słynną aferę z Radiową Trójką, gdy plebiscyt wygrała piosenka Kazika Staszewskiego, w której krytykował on Jarosława Kaczyńskiego. Piosenkę najpierw usunięto, a później „zlikwidowano” całą listę przebojów.

Źródło: NCzas