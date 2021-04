„Stop dla paszportu sanitarnego”. Powstała petycja do polskich europosłów

W sieci pojawiła się petycja skierowana do polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Jej autorzy sprzeciwiają się przyjęciu tzw. paszportów szczepień.

Przypomnijmy, że scenariusze, które jeszcze kilka miesięcy temu zdawały się być mrzonką spekulantów i zwolenników teorii spiskowych, zaczynają się urzeczywistniać. Komisja Europejska już rozpoczęła prace nad tzw. paszportami szczepionkowymi, które nazwała „cyfrową zieloną kartą szczepień”.

Pod koniec lutego przywódcy państw członkowskim UE, na specjalnej wirtualnej konferencji, zgodzili się co do konieczności wprowadzenia paszportu. Miałby on dawać zaszczepionym i ozdrowieńcom swobodę podróżowania po Wspólnocie, a nawet poza jej granicami.

„Ograniczenie podstawowych wolności”

Tymczasem na ręce polskich europosłów trafił list, który możemy znaleźć na stronie stopnop.com.pl. Jego autorzy mówią nie „cyfrowemu zielonemu certyfikatowi” i apelują do posłów, by głosowali przeciw. Podpisała się pod nim grupa naukowców, prawników, lekarzy i obywateli.

– Zjednoczeni poważnymi obawami dotyczącymi długoterminowych skutków tego instrumentu dla wartości i zasad europejskich, jesteśmy głęboko przekonani, że proponowany instrument stanowi nadmierne ograniczenie podstawowych wolności obywateli Unii Europejskiej – czytamy w liście.

Jak podkreślano w liście przy wdrażaniu certyfikatu nie zadbano o podstawowe procedury, które miały zapewniać utrzymanie równowagi sił oraz demokratyczne mechanizmy kontroli w Unii Europejskiej. Mowa tu o ocenie wpływu, analizie kosztów i korzyści oraz konsultacjach społecznych.

Głosuj „NIE”

– Głosuj „NIE” na Zielony Certyfikat Cyfrowy – ponieważ nie „ułatwia” on swobodnego przemieszczania się, ale je uniemożliwia. Wbrew twierdzeniom zawartym w „Memorandum wyjaśniającym” proponowany certyfikat cyfrowy nie „ułatwi”, ale skomplikuje, a nawet utrudni przepływ osób przez granice wewnętrzne – czytamy w liście.

– Uwarunkowanie swobodnego przemieszczania się od stanu zdrowia jest nieuzasadnionym ograniczeniem tej wolności (przemieszczania się – red.) – podkreślono. Ponadto „cyfrowy certyfikat” „nie gwarantuje, że nie będzie można go wykorzystać do dalszych ograniczeń”.

Źródło: stopnop.com.pl/nczas.com