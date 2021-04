Szach-mat „covidowi ateiści”. PAP: Koronasceptyk zmarł na na Covid-19

Norweska policja wszczęła dochodzenie w sprawie spotkań organizowanych przez znanego koronasceptyka 60-letniego Hansa Kristiana Gaardera, który zmarł na Covid-19 – donosi PAP. Poszukiwani są uczestnicy nielegalnych zgromadzeń.

– Koronasceptycy są koszmarem kontroli zakażeń, gdyż szerzą infekcję odmawiając współpracy – twierdzi Are Loken, główny lekarz gminy Gran, położonej 60 km na północ od Oslo. To tam w dniach 26-27 marca dochodziło do spotkań.

O organizowanych przez Gaardera w jego gospodarstwie spotkaniach w gminie Gran norweska policja dowiedziała się po jego śmierci. Mężczyzna zmarł 6 kwietnia w swoim domu, a przeprowadzony później test na Covid-19 dał pozytywny wynik. Jego bliscy powiedzieli gazecie „VG”, że miał on trwające od tygodnia do dwóch objawy, ale nie dał się namówić na wizytę u lekarza.

Lokalna policja przypuszcza, że w nielegalnych zgromadzeniach w czasie, gdy obowiązywał całkowity zakaz takich spotkań, wzięło udział ok. 20 osób. Liczba ta jest jednak niepewna, a część informacji, jakie udzielili „koronasceptycy” okazała się później fałszywa. Do tej pory udało się odnaleźć siedem osób, które miały kontakt z Gaarderem. U kilku z nich potwierdzono zakażenie koronawirusem, w tym u zmarłej na Covid-19 70-letniej kobiety z Gran, która również brała udział w spotkaniu.

Policja wszczęła również rutynowe śledztwo w sprawie śmierci gospodarza.

Zmarły na Covid-19 organizator tajnych spotkań w gminie Gran to znany w Norwegii „koronasceptyk”, przeciwnik szczepionek na Covid-19 oraz wyznawca różnych „teorii spiskowych”. Z jego strony internetowej można dowiedzieć się, że wierzył m.ni. w UFO, a nawet zaprzeczał Holokaustowi.

Źródło: PAP