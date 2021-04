Szczęść Boże na TikToku. Grzegorz Braun założył konto na kolejnej platformie społecznościowej

Grzegorz Braun założył konto na platformie mediów społecznościowych – TikTok. Kandydat na prezydenta Rzeszowa kieruje przekaz do młodych wyborców prawicy.

Poseł Grzegorz Braun, choć znany jest z wtrącania licznych archaizmów, to w docieraniu do młodych wyborców nie wybiera wcale archaicznych metod. Przedstawiciel tradycjonalistycznego skrzydła Konfederacji założył profil na TikToku i tak, na tej stosunkowo nowej platformie, zabrzmiało słynne „Szczęść Boże!”.

Nick polityka to „grzegorz_braun”, a na jego profilu pojawiły się już dwa filmy.

TikTok to mobilna aplikacja internetowa, której główna funkcjonalność polega na możliwości wysyłania bardzo krótkich materiałów wideo, w założeniu treścią zbliżonych do teledysków muzycznych. Została stworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance we wrześniu 2016. Dostępna jest w kilkudziesięciu wersjach językowych.

Źródło: NCzas