We Francji pojawia się temat „zastępowania społeczeństw” imigrantami. Na razie na wyspie [VIDEO]

Deputowany z francuskiej Majotty Mansour Kamardine bije na alarm i użył terminu „wielkie zastępstwo”, zarezerwowane dotąd raczej dla tzw. teorii spiskowych. Termin jest dość kontrowersyjny, bo to teoria, która zakłada, że ​​imigracja do Europy jest celowo i potajemnie organizowana przez pewne ośrodki, by zastąpić rodzimych Francuzów nowym, wieloetnicznym i „różnorodnym” społeczeństwem.

Deputowany użył tego terminu w środę, 21 kwietnia, aby opisać sytuację migracyjną na Majotcie. To francuska wyspa położona w archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim, która ma status departamentu zamorskiego Francji.

Jako jedyna wyspa Komorów, w referendum przeprowadzonym w 1974, opowiedziała się za pozostaniem w związku z Francją. Od tego czasu jednak tu niemal masowa imigracja, a populacja przybyszów zaczyna przekraczać liczbę rodzimej ludności.

Nic dziwnego, że centroprawicowy deputowany (Republikanie) z tego departamentu Mansour Kamardine nie wytrzymał i zaczął mówić o teorii „Wielkiego Zastępowania”, która realizuje się na Majotcie. Na wyspie jego zdaniem jest więcej „nielegalników”, niż osób „legalnych”. Towarzyszy temu, podobnie jak w metropolii, wzrost przestępczości i pogarszające się warunki życia.

„Wyobraźcie sobie 40 milionów imigrantów we Francji metropolitalnej, a tak właśnie dzieje się na Majotcie” – argumentował deputowany Kamardine w filmie opublikowanym przez internetowe media Frontu Ludowego. Jego zdaniem wyspa stoi „w obliczu barbarzyńskiej inwazji migrantów”, która jej zagraża.

O doprowadzenie do tej sytuacji, deputowany oskarża Paryż i politykę rządu. Przytacza oficjalne dane, według których na wyspę w latach 2013 – 2017 roku przypłynęło od 50 000 do 60 000 osób. W tym samym z Majotty uciekło, głównie do metropolii 27 000 osób. Ludność wyspy liczy tylko 256 tys. mieszkańców.

Źródło: VA