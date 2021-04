Ekoterroryści w natarciu. Zdemolowali siedzibę HSBC. Chcą „wywołać szerszą rewoltę”

Aktywiści ekologiczni rozbili co najmniej 19 okien w siedzibie holdingu finansowego HSBC w londyńskiej dzielnicy Canary Wharf – informuje agencja Reutera. Członkowie grupy Extinction Rebellion do rozbijania szyb używali młotków.

Rzecznik HSBC na razie nie skomentował zdarzenia.

HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) należy do największych instytucji bankowych i finansowych na świecie. Powstał w 1865 r. jako brytyjski bank w Chinach. W 1991 roku przeniósł swoją siedzibę do Londynu.

Organizacja Extinction Rebellion chce wywołać szerszą rewoltę przeciwko politycznym, gospodarczym i społecznym strukturom współczesnego świata, aby zapobiec najgorszym scenariuszom, nakreślonym przez naukowców badających zmiany klimatyczne.

Z inicjatywy prezydenta USA Joe Bidena w czwartek rozpoczyna się dwudniowy wirtualny szczyt klimatyczny z udziałem przywódców 40 państw. Celem jest podkreślenie konieczności pilnych działań oraz korzyści gospodarczych wynikających z ambitniejszego podejścia do ochrony klimatu. (PAP)