Można nazywać PiS „zorganizowaną grupą przestępczą”. Jest decyzja Rady Etyki Mediów

Rada Etyki Mediów uznała, że nazwanie członków Prawa i Sprawiedliwości „zorganizowaną grupą przestępczą” nie narusza zasad zapisanych w Kracie Etycznej Mediów. W ocenie Rady takie sformułowanie nie przekracza granic wypowiedzi publicystycznej. Pojęcie „zorganizowanej przestępczości” jest nieprecyzyjne i szerokie.

1 lutego 2021 roku Piotr Maślak na antenie TOK FM użył sformułowania „zorganizowana grupa przestępcza” w doniesieniu do PiS. Kilkoro słuchaczy postanowiło zaalarmować Radę Etyki Mediów.

Rada jednak uznała, że wypowiedź dziennikarza nie narusza zasad zawartych w Kracie Etycznej Mediów. Mimo że bulwersuje ona autorów skarg, to nie przekracza dopuszczalnych granic wypowiedzi publicystycznej. Samo pojęcie zorganizowanej przestępczości jest zaś bardzo pojemne i nieprecyzyjne.

– Oczywiście, użycie tego pojęcia w odniesieniu do partii politycznej może wydawać się nadużyciem – jednak czyż działalność niektórych partii politycznych nie spełnia co najmniej części, jeśli nie wszystkich elementów definicji? – mówił członek Rady Mediów Narodowych Wojciech Dorosz.

Jak podkreślał, nie jest to pierwszy raz, gdy sformułowanie „zorganizowana grupa przestępcza” padło w odniesieniu do PiS. Wcześniej, 10 listopada 2018 roku, użył go prof. Wojciech Sadurski.

„Żaden przyzwoity człowiek nie powinien iść w paradzie obrońców białej rasy, którzy na chwilę schowali swe falangi i swastyki, w zmowie ze zorganizowaną grupą przestępczą PiS” – grzmiał na Twitterze.

Po tej wypowiedzi partia pozwała prawnika i prawomocnie przegrała w pierwszej i drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 18 czerwca 2020 roku powołał się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o ochronie wolności wypowiedzi. Zdaniem sądu władza musi być przygotowana na krytykę ze strony obywateli – także tę daleko idącą. Sąd Apelacyjny w Warszawie w listopadzie 2020 roku w pełni podzielił ustalenia sądu okręgowego.

– Dlatego właśnie REM uznała, że określenie „zorganizowana grupa przestępcza”, użyte w wypowiedzi publicystycznej w odniesieniu do partii politycznej, nie tylko nie narusza zasad, ale i nie przekracza granic dopuszczalnej krytyki – podkreślał Dorosz.

