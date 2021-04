„Pokój, wolność, żadnej dyktatury”. Wielka antylockdownowa demonstracja w Berlinie rozbita przez policję [FOTO/VIDEO]

W Berlinie około 10 tysięcy osób protestowało przeciwko pandemicznej polityce rządu Angeli Merkel. Policja przerwała demonstrację.

Oficjalną przyczyną przerwania manifestacji było niezastosowanie się przez protestujących do wymogów sanitarnych.

Ogłoszono przez megafony, że uczestnicy demonstracji powinni oddalić się z okolic parlamentu i Bramy Brandenburskiej w kierunku południowej części parku Tiergarten. Na ulicy Icchaka Rabina ustawiono dwie armatki wodne.

Demonstranci wznosili okrzyki „Pokój, wolność, żadnej dyktatury”. Na jednym z transparentów widniał napis: „Nie dla ustawy o pozbawieniu praw obywatelskich”. Słychać było gwizdki i bębny.

Po rozwiązaniu demonstracji atmosfera stała się bardziej napięta. Na nagraniach widać również, jak policja używa gazu łzawiącego, gdy protestujący próbują przedrzeć się przez barierki.

Policja podaje, że zatrzymano 152 osoby. Na nagraniach widać, jak w parku funkcjonariusze wyłapywali pojedyncze osoby, także starsze.

