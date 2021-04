Policja ich prześladuje. Krzysztof Bosak interweniuje w obronie klubu fitness: „Policja nie jest od nękania przedsiębiorców, tylko od przestrzegania prawa”

Policja nie jest od nękania przedsiębiorców, tylko od przestrzegania prawa – powiedział w czwartek w Kielcach poseł Konfederacji Krzysztof Bosak komentując działania policji wobec legalnie działających klubów fitness.

Bosak odniósł się do interwencji policji wobec dwóch legalnie działających kieleckich klubów fitness. Poseł zaznaczył, że właściciele tych klubów mają PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które nie zostało wymienione w rozporządzeniu premiera zabraniającym działalności.

W przypadku jednego z nich – powiedział Bosak – od 12 do 15 kwietnia policja interweniowała codziennie, a w tych interwencjach brało udział kilkunastu funkcjonariuszy.

„Takie działania to nie jest egzekwowanie obowiązującego prawa, to jest korzystanie z uprawnień, które ma policja, to jest po prostu nękanie obywateli” – powiedział poseł Konfederacji.

Maciej Orlik, właściciel jednego z kieleckich klubu fitness powiedział, że mają „pod klubem stały posterunek policji”.

„Policjanci przychodzą, szarpią za klamki, mimo tego, że dostają na piśmie, że działamy legalnie. Kontrole te są bardzo uciążliwe, bo przed naszym lokalem stoi nawet do 10 policjantów. Nasi klienci boją się w takiej sytuacji wchodzić do klubu. Wpływa to na spadek frekwencji i na nasze obroty” – mówił.

Dodał, że klub prowadzi zgodnie z prawem „pozaszkolne formy edukacji i aktywności oraz warsztaty”.

Kielce. Za nami konf. prasowa pod komendą woj. policji, spotkanie z komendantem woj., wizyta w klubie sportowym, rozmowa z właścicielami oraz rozmowa z interweniującym patrolem policji Bronimy Polaków legalnie prowadzących warsztaty sportowe (PKD inne formy zajęć pozalekcyjnych) — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) April 22, 2021

„Przez osiem lat nie miałam tylu wizyt policjantów, jak przez ostatnie dwa tygodnie. Nie interesuje ich moje PKD, które nie zostało wyłączone rozporządzeniem. Mam wrażenie, że kontrole są celowo wydłużane do trzech, czterech godzin. Powoduje to stres u mnie i moich klientów, którzy są zastraszani, że będą wzywani na komisariat i poniosą konsekwencje” – podkreśliła Magdalena Węgrzyk, właścicielka innego z kieleckich klubów fitness.

Postawa funkcjonariuszy konstruktywna. Rozumieją że wykonują rozkazy, które są odległe od rozsądku. Ale muszą wracać codziennie, dokumentować to że przeprowadzili interwencję Komendant woj. poprosił mnie o pytania ws. zasadności interwencji policji na piśmie. Tak też je skieruję — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) April 22, 2021

Bosak dodał, że jeśli dany klub fitness ma w PKD wpisane np. zajęcia pozalekcyjne, które nie są wymienione w rozporządzeniu premiera i ministra zdrowia, to nie ma podstawy do tego, aby policja egzekwowała zamknięcie takich obiektów”.

„Policja ma prawo rozejrzeć się co się dzieje. Natomiast blokowanie wejścia, nękanie klientów i pracowników, wielogodzinne interwencje, to jest po prostu przekroczenie uprawień” – powiedział Bosak. Dodał, że będzie chciał rozmawiać ze świętokrzyskim komendantem policji, aby funkcjonariusze przestrzegali prawa.

Dobrą ilustracją absurdu jaki wygenerował rząd jest sytuacja w której do klubu sportowego Symetris została pewnego razu na interwencję przysłana funkcjonariuszka, która… normalnie jest ich klientką. Obecnie te obiekty jedynie minimalizują straty, próbując przetrwać kryzys. — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) April 22, 2021

„W Warszawie w przypadku działającego tam klubu fitness, który prowadzi zajęcia pozalekcyjne policja stawiła się dwa razy. Kiedy funkcjonariusze zobaczyli, że wszystkie dokumenty są w porządku, że faktycznie klub nie jest objęty rozporządzeniami rządowymi, odstąpiono od dalszych interwencji. Dlaczego w Kielcach nie może być tak samo jak w Warszawie? – pytał poseł.

Podkreślił, że „prawo jest jedno”, a „jeżeli rozporządzenia rządowe są pisane w sposób niechlujny, nieporadny, jeżeli są nieprecyzyjne, to nie rolą funkcjonariuszy policji jest nadrabianie bałaganu, który wygenerował rząd”.

„Chcemy pokazać naszą solidarność z przedsiębiorcami, których życie jest utrudnianie przez policję. Policja jest po to, żeby stać na straży prawa. Natomiast jeżeli prawo jest nieprecyzyjne, albo nie zakazuje jakieś rodzaju działalności, to policja nie powinna stosować instrumentów, którymi została wyposażona przez państwo w celu represjonowania obywateli” – oświadczył Bosak.

Nadkom. Kamil Tokarski, rzecznik prasowy komendanta świętokrzyskiego policji, komentując całą sytuacje powiedział, że świętokrzyscy policjanci każdego dnia kontrolują kilkaset lokali, aby sprawdzić, czy przestrzega się w nich zaleceń sanitarnych. W przypadku zdecydowanej większości tych kontroli przepisy są respektowane.

Podkreślił też, że te interwencje podejmowane są nie tylko z inicjatywy policji, ale również na zgłoszenia od innych osób. Z każdej interwencji sporządzana jest odpowiednia dokumentacja. Odniósł się też do czasu trwania tych interwencji.

„Jest to uzależnione od wielu czynników, jak ilość osób wobec których jest prowadzona interwencja. Zazwyczaj zaczyna się niepotrzebna dyskusja z policjantami. Dochodzi też do utrudniania czynności, które prowadzą funkcjonariusze. Wtedy automatycznie długość interwencji ulega wydłużeniu. W zdecydowanej większości jest to związane z zachowaniem osób, wobec których podejmujemy te interwencje” – powiedział rzecznik prasowy komendanta świętokrzyskiego policji.

„Po to podejmujemy te interwencje, aby np. sprawdzić czy w danym lokalu przebywają osoby, które nie powinny się tam znajdować. Czy nie powinny przebywać na kwarantannie, bo i takie przypadki się zdarzały. Zapewniam, że robimy to wszystko po to, żebyśmy wszyscy jak najszybciej wrócili do tej normalności. Respektujemy te przepisy, które obowiązują nas wszystkich. One zostały stworzone dla nas, a nie przeciwko nam” – dodał Tokarski.

Źródło: PAP