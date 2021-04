Rasizm w USA. Biali muszą przestrzegać specjalnych instrukcji w miejscu śmierci George’a Floyda

Biali, którzy chcą odwiedzić skrzyżowanie w Minneapolis, nazwane George Floyd Square, na którym w maju minionego roku zmarł 46-letni czarnoskóry mężczyzna, będą musieli przestrzegać specjalnych instrukcji. Miejsce zostało przekształcone w „strefę autonomiczną”. Śmierć narkomana i recydywisty stała się pretekstem dla powstania rasistowskiego ruchu Black Lives Matter (BLM).

Jak podkreśla telewizja Fox News, skrzyżowanie wschodniej części 38 Ulicy i Alei Chicago, przy którym w trakcie zatrzymania policjant Derek Chauvin uciskał kolanem szyję czarnoskórego George’a Floyda, przemianowano po jego zgonie na George Floyd Square. Tablica informacyjna określa ten obszar jako „świętą przestrzeń wspólnoty, publicznego żalu i protestu”.

Napis głosi, że Floyd „wydał tam ostatnie tchnienie uciskany kolanem” Chauvina. We wtorek ława przysięgłych uznała policjanta winnym zabójstwa tego czarnoskórego mężczyzny.

Obrońca 45-letniego byłego policjanta, Eric Nelson, zwracał się w poniedziałek do sędziego o unieważnienie procesu. Motywował to wpływem środków masowego przekazu oraz polityków na decyzję ławy przysięgłych. Cytował m.in. demokratyczną członkinię Izby Reprezentantów Maxine Waters, która nawoływała protestujących przeciw brutalności policji do konfrontacji, gdyby Chauvin został uniewinniony. Adwokat wskazywał, że jego klient odwoła się od wyroku.

Obrona twierdziła, że Afroamerykanin zmarł z powodu nadużycia narkotyków oraz wcześniej już cierpiał na chorobę serca i inne schorzenia. Powołała siedmiu własnych świadków usprawiedliwiających postępowanie byłego policjanta. On sam odmówił zeznań powołując się na swoje prawa wynikające z piątej poprawki do konstytucji USA.

Jak zauważyła Fox News tablica informacyjna wzywa także do uhonorowania przestrzeni jako miejsca, gdzie można się zjednoczyć i zademonstrować smutek. Są tam też instrukcje dla białych, w tym apele m.in. „o wsłuchiwanie się, uczenie i opłakiwanie”.

Wytyczne dla białych

Instrukcja nawołuje, aby biali wzbogacali raczej energię miejsca, a nie czerpali z niego korzyści. Apeluje o postępowanie, które nie prowadzi do krzywdzenia BIPOC (akronim określający czarnoskórych oraz inne mniejszości rasowe), jak też zwracanie się do innych białych zachowujących się problematycznie o wyrażanie współczucia.

„Biali są zachęcani do angażowania się, a nie eskalacji, tak aby była to chwila przyswajania nowych rzeczy, a nie destrukcyjnych zachowań” – głosi napis na tablicy..

Według Fox News od czasu śmierci Floyda, teren wokół George Floyd Square stał się „strefą autonomiczną”. Odnotowano tam rekordowy poziom brutalnej przestępczości i przemocy przy użyciu broni.

„Betonowe barykady ustawione w zeszłym roku, aby chronić uczestników demonstracji przed ruchem ulicznym, teraz pełnią rolę barier dla «strefy autonomicznej». Przejęli ją uzbrojeni osobnicy deklarujący, że służby porządkowe są niemile widziane, a działalność gangów, handel narkotykami i przemoc z użyciem broni zakłóciły funkcjonowanie lokalnych biznesów” – argumentuje Fox News.

Źródła: PAP/nczas.com