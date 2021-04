Śmierć murzynki okazją do manipulacji. Polskie media za najlepszymi wzorcami propagandowymi [VIDEO]

W Ohio policja zastrzeliła 15-letnia murzynkę, która nożem chciała zabić koleżankę. Polskie media przedstawiają tragedię jakby to był przykład rasistowskich zachowań amerykańskiej policji.

Do tragedii doszło w w Columbus w stanie Ohio. Policja interweniowała w czasie bójki trzech nastolatek. W pewnym momencie 15-letnia murzynka wyciąga nóź i bierze zamach, by wbić go w przeciwniczkę. Wtedy policjanci oddają strzały. Dziewczyna ponosi śmierć. Tragedie rejestrują policyjne kamery.

Onet powtarzając za PAP daje dramatyczny tytuł „Ohio: Policja śmiertelnie postrzeliła czarnoskórą 15-latkę. „Rodzina zasługuje na odpowiedź”.

Bardzo możliwe, że rodzina zasługuje na odpowiedź i powinna wiedzieć, że 15-latka ewidentnie próbowała zamordować inną nastolatkę.

Tekstowi towarzyszy dramatyczne zdjęcie pokazujące kobietę, która stoi ze zdjęciem zabitej murzynki. Jak się mamy domyślać kolejnej ofiary rasizmu w USA.

„Policja w Columbus udostępniła nagranie z kamery umieszczonej na mundurze policjanta. Widać na nim jak funkcjonariusze sięgają po broń w trakcie bójki nastolatków. Zgodnie z wersją policji 15-latka została postrzelona, gdy próbowała dźgnąć nożem jedną z jej uczestniczek” – podają PAP i Onet.

Nie ma póki co żadnej wersji policji. Za to na nagraniu widać jak potężna murzynka z nożem w ręku bierze zamach, by go wbić. I to jest zarejestrowane, a nie tylko „sięganie po broń” przez policje.

– Była dobrym dzieckiem. Tak, miała problemy, ale nie zasługiwała, by zostać zastrzelona na ulicy jak pies – powiedziała lokalnym mediom Hazel Bryant, ciotka zabitej. Na miejscu zdarzenia wieczorem zebrał się oburzony tłum; wieczorem przemaszerował w proteście pod komisariat” – relacjonuje PAP, a za nim Onet.

Do tragedii doszło tuż przed ogłoszeniem Dereka Chauvina winnym zabójstwa Geoge’a Floyda, który zmarł w ub. r. w czasie interwencji policji w Minneapolis. To wywołało trwające kilka miesięcy rozruchy w USA prowokowane przez marksistowską organizacje BLM i faszystów z Antify. Podżegały do nich media, a także działacze Partii Demokratycznej uwazajac, że przemoc i chaos umożliwią pokonanie Trumpa w wyborach prezydenckich.

Uznanemu za winnego byłemu policjantowi grozi do 40 lat więzienia. Niezależnie jaką otrzyma kare wszystko wskazuje na to, że jego proces a także tragedia do jakiej doszło w Ohio będą pretekstem do kolejnych wielkich zamieszek i rozrób w Stanach Zjednoczonych. Prowokuje do nich swymi komentarzami Obama, politycy z Partii Demokratycznej, gwiazdy sportu i Hollywood. Nakręcana jest atmosfera nagonki na policje i białych, co moze skończyć sie wybuchem. PAP bezmyślnie, a Onet prowadzony przez Węglarczyka z rozmysłem powielają propagandę amerykańskich mediów, które pchają Stany Zjednoczone do wojny rasowej.

