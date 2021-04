Dziambor: „To jest patologia!”

Artur Dziambor gościł w studiu Radia Gdańsk. Poseł Konfederacji wypowiedział się m.in. na temat ewentualnych przedterminowych wyborów, lockdownu i legalizacji marihuany.

Polityk najpierw odniósł się do wizji wcześniejszych wyborów i tego jaki byłby – jego zdaniem – ich efekt. – Wierzę, że moje ugrupowanie by zyskało na przedterminowych wyborach. Przede wszystkim zyskałaby Polska – odparł Dzimabor. Stwierdził też, że serial o rozpadającej się koalicji rządzącej powinien już dawno zostać zakończony.

– Nowe wybory byłyby dobrym rozwiązaniem, żeby ten serial zakończyć. Będzie można wtedy dokonać nowej układanki na podstawie obecnego poparcia dla partii politycznych – stwierdził i zapewnił, że pod tym względem wiele by się zmieniło.

– Myślę, że Polacy powolutku jednak przekonują się do tego, że to, co my proponujemy, jest dobrą drogą – powiedział.

Dziambor poruszył też ważną kwestię. Zauważył, że misja poselska w dobie epidemii została praktycznie zatrzymana.

– Przed lockdownem, czyli przed marcem 2020, cały czas mogłem się spotykać z ludźmi, cały czas jeździłem po kraju i starałem się zrobić wszystko, żeby ludzie mogli z nami porozmawiać. Inni nasi posłowie także się angażowali. Teraz możemy spotykać się tylko w małych grupkach, w sytuacjach, których nie możemy ogłosić, dlatego że narażalibyśmy naszych ewentualnych gości na nalot policji i mandaty. To jest patologia, żyjemy w oparach absurdu – ocenił.

Później nawiązał też do tematu legalizacji marihuany. We wtorek zespół do spraw legalizacji marihuany złożył w Sejmie pakiet projektów ustaw, o czym poinformowała przewodnicząca, Beata Maciejewska z Lewicy. W pracach uczestniczyli też posłowie Konfederacji Jakub Kulesza i Konrad Berkowicz.

– Rzeczywiście przedstawiciele partii KORWiN razem z posłami Lewicy są w jednym zespole ds. legalizacji marihuany i poparli złożone w Sejmie wnioski – powiedział Dziambor.

Dodał, że jego zdaniem marihuana medyczna jak i przemysłowa powinny jak najszybciej zostać zalegalizowane.