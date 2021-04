„Jeden z dziesięciu” zniknie z anteny? „Widzom dziękujemy. I to koniec”. Jest oświadczenie TVP [VIDEO]

Czy kultowy program „Jeden z dziesięciu” zniknie z anteny? W sieci od kilku dni popularne jest nagranie z prowadzącym Tadeuszem Sznukiem, który żegna się z widzami. Teraz TVP wydało oświadczenie.

– Widzom dziękujemy za obecność. I to koniec – tymi słowami Tadeusz Sznuk zakończył ostatni premierowy, jak do tej pory, odcinek „Jednego z dziesięciu”.

„Jeden z dziesięciu” był najdłużej emitowanym teleturniejem w Telewizji Polskiej. Swą premierę w 1994 roku na antenie TVP2 i przez blisko 27 lat nagrywano nowe odcinki. Prowadzącym od samego początku był Tadeusz Sznuk.

Tymczasem Sznuk pożegnał się z widzami, a z oświadczenia TVP wynika, że produkcja nowych odcinków „Jeden z dziesięciu” może okazać się niemożliwa. Wszystko przez brak porozumienia między władzami TVP, a producentem programu.

Oświadczenie TVP

– Oczekiwania producenta wykraczają poza standardy TVP i nie mogą być spełnione. To kolejny przypadek, kiedy producent zewnętrzny wykorzystuje wcześniej praktykowany nierównoprawny model współpracy, w którym TVP oddawała producentowi cyklicznych audycji rozrywkowych prawa do formatu i scenariusza, samemu pełniąc rolę bankomatu i słupa ogłoszeniowego – czytamy w oświadczeniu TVP.

– Taki model współpracy i produkcji dawał uprzywilejowaną pozycję producentowi i możliwość eskalowania przez niego coraz korzystniejszych warunków produkcji audycji, które to audycje wypromowała na swoich antenach TVP – dodano.

Głównym punktem spornym jest to, kto ma posiadać prawa do formatu teleturnieju. Obecnie jest to producent, na co przy negocjowaniu nowej umowy nie chce przystać TVP. Telewizja Polska od kilku lat prowadzi politykę przejmowania praw jak w przypadku „Jaka to melodia” czy „Koło fortuny”.

Z oświadczenia TVP wynika, że kontynuacja programu „Jeden z dziesięciu” jest możliwa, pod warunkiem, że producent ustąpi i przystanie na warunki Telewizji Polskiej.

– Telewizja Polska nie będzie zawierać niekorzystnych umów. Te czasy skończyły się bezpowrotnie kilka lat temu. Telewizja liczy na korzystne dla stron zakończenie negocjacji w sprawie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, czego z pewnością oczekują również Widzowie – podkreślono.

youtube.com/watch?v=ayeLA8duOS8