Prezydent zapisał się na szczepienie przeciw COVID-19. Mocna odpowiedź Sommera

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że zarejestrował się na szczepienie przeciw COVID-19. Na deklarację Prezydenta Polski odpowiedział redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

Od piątku na szczepienie przeciwko COVID-19 mogą się rejestrować osoby urodzone w 1972 roku. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień.

– Dzisiaj dzień naszego rocznika. Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie przeciw COVID19. A Ty?!? – napisał w piątek prezydent Andrzej Duda na Twitterze.

Na deklarację Prezydenta Polski odpowiedział redaktor naczelny nczas.com Tomasz Sommer. – A ja się nie zarejestrowałem. I mam nadzieję, że nie dołoży Pan ręki do segregacji sanitarnej w Polsce. Mogę na to liczyć? – napisał.

A ja się nie zarejestrowałem. I mam nadzieję, że nie dołoży Pan ręki do segregacji sanitarnej w Polsce. Mogę na to liczyć? https://t.co/YAE4oosu6m — Tomasz Sommer (@1972tomek) April 23, 2021

Gowin o odmrażaniu gospodarki

Jarosław Gowin z Porozumienia chce odmrażać gospodarkę dla wybranych. Jego zdaniem w najbliższym czasie z restauracji powinni korzystać ludzie zaszczepieni.

Zdaniem wicepremiera odmrażanie gospodarki powinno się zacząć „zaraz po długim majowym weekendzie”. W pierwszej kolejności według Gowina powinno to dotyczyć handlu i usług.

– Uważam, że tutaj obostrzenia powinny całkowicie zniknąć. Natomiast w trakcie maja, w zależności od tempa spadku poziomu zachorowań, tempa szczepień, uważam, że należy udostępnić – zwłaszcza dla osób zaszczepionych – usługi turystyczne, gastronomiczne, należy otworzyć kluby fitness – powiedział Gowin.

„Paszport covidowy”

Od czerwca może zacząć także funkcjonować tzw. paszport covidowy. Komisja Europejska 17 marca przedstawiła projekt cyfrowego zielonego certyfikatu, który jest też określany mianem paszportu szczepionkowego. W założeniu ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii COVID-19. Certyfikat będzie dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej.

Państwa członkowskie UE uzgodniły specyfikacje techniczne paszportów szczepień – poinformował w czwartek rzecznik Komisji Europejskiej ds. gospodarki cyfrowej Johannes Bahrke.

W ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił, że certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19 jest w Polsce wydawany wszystkim osobom zaszczepionym dwiema dawkami.

– To jest taka forma QR kodu, w którym zapisane są szczegółowe informacje i o dacie przyjęcia i o rodzaju podanego preparatu. Ten system już działa – powiedział minister. Dodał, że funkcjonuje także centralna baza osób zaszczepionych.

Niedzielski podkreślił, że sformułowanie paszport covidowy jest „bardzo niefortunne, bo sugeruje, że miałby to być dokument pozwalający przekraczać granice albo mieć zagwarantowane prawo uczestnictwa w różnych wydarzeniach”.

Rejestracja na szczepienie

W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy rocznik. Odpowiednio: 23 kwietnia jest to rocznik 1972, a 24 kwietnia będzie to rocznik 1973.

Od poniedziałku 26 kwietnia nastąpi przyspieszenie i każdego dnia zapisywać na szczepienia będą mogły się dwa roczniki. Z kolei od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki.

Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie.

Źródło: PAP/nczas.com