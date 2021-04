Prof. Horban liczy na wyszczepianie dzieci: „Pierwsze wyniki szczepienia Pfizererm dają blisko 100 proc. odporności”

Główny doradca medyczny premiera, prof. Andrzej Horban, wyraził nadzieję na wyszczepianie dzieci na Covid-19. Jak twierdził, „pierwsze wyniki szczepienia Pfizererm są znakomite – dają blisko 100 proc. odporności”.

Główny pandemiczny doradca odniósł się m.in. do pytania o włączenie dzieci do tzw. Narodowego Programu Szczepień. Jak podkreślał, jest to uzależnione od testów z udziałem dzieci. Obecnie prowadzi je firma Pfizer.

– Istnieje uzasadniona nadzieja, że będziemy mogli tak zrobić. W tej chwili toczą się badania kliniczne w grupie dzieci powyżej 12. roku życia. Mamy pierwsze wyniki szczepienia Pfizerem i są znakomite – dają blisko 100 proc. odporności – mówił Horban.

– Bardzo prawdopodobne, że niedługo ta szczepionka zostanie dopuszczona dla dzieci w wieku 12-18 lat, a dla pozostałych w dalszej kolejności – dodał.

Pandemiczny doradca premiera odniósł się także do ewentualnego powrotu dzieci do nauczania stacjonarnego. Lekarz podkreślał, że jest to „nadzieja”, ponieważ „nic nie jest pewnikiem”.

– Jest ona jednak uzasadniona, bo powinno być mniej zakażeń. W zeszłym roku, nie tylko w Polsce, pierwsza fala zaczęła wygasać w maju – podkreślał Horban.

Do szczepień dzieci odniósł się także lekarz Paweł Basiukiewicz. „Ryzyko zgonu dziecka z powodu COVID jest tak ekstremalnie niskie , że do zaszczepienia moich dzieci, które wszystkie były przeziębione po moim COVID, zmusi mnie jedynie przemoc ze strony rządu” – napisał na Twitterze.

Źródła: interia.pl/Twitter