„Segregacja prawna, dziwaczny apartheid”. Konfederacja apeluje o odrzucenie paszportów covidowych [VIDEO]

Paszporty covidowe to jeden z kolejnych elementów scentralizowanego systemu kontroli społecznej, który jest nową formą totalizmu – uważają przedstawiciele Konfederacji i zaapelowali, aby odrzucić przygotowywany przez Unię Europejską system certyfikatów szczepionkowych.

Unia Europejska przymierza się do wprowadzenia w życie paszportów covidowych, nazywanych „Zielonym Certyfikatem Cyfrowym”, które będą zawierać informacje o przebytej chorobie COVID-19 lub zaszczepieniu się przeciwko niej. Na tej podstawie możliwe będą podróże po Unii Europejskiej.

Plan jest już w zaawansowanej fazie i wszystkie państwa członkowskie UE uzgodniły wytyczne. Paszporty covidowe prawdopodobnie zaczną obowiązywać w połowie czerwca br.

Konfederacja o paszportach covidowych

Konferencję prasową ws. paszportów covidowych zorganizowała Konfederacja Wolność i Niepodległość. Przedstawiciele wolnościowców, konserwatystów i narodowców zdecydowanie sprzeciwili się pomysłowi, który narzuca UE i który wspiera rząd Prawa i Sprawiedliwości.

– Faktycznie ma to być zakaz opuszczania kraju dla osób, które nie zostały zaszczepione lub nie przechorowały covid – powiedział wprost Michał Wawer.

– Czy na tym będzie koniec? To pytanie należy sobie zadać. Czy następnym rokiem nie będzie zakaz wstępu dla niezaszczepionych do restauracji? Zakaz wstępu do hoteli, fryzjerów? – pytał Wawer.

Paszporty covidowe to tylko wstęp?

Konfederaci wskazują, że wprowadzenie certyfikatów dla zaszczepionych może być jedynie wstępem do czegoś większego. Wawer jako możliwe przykłady podał zawieranie informacji w kodach QR o długach wobec urzędów czy posługiwanie się mityczną „mową nienawiści”.

– To oczywiście nie muszą być dokładnie takie kroki, jakie opisywałem. Jedno jest pewne. Jeśli raz damy Unii Europejskiej takie narzędzie, to niepoprzestanie na analizie osób niezaszczepionych. W momencie, kiedy paszporty covidowe wejdą w życie, urzędnicy UE natychmiast zaczną myśleć i pracować nad tym, do czego można je jeszcze wykorzystać. Odrzućmy paszporty covidowe – zaapelował Wawer.

– Paszporty covidowe to jeden z kolejnych elementów scentralizowanego systemu kontroli społecznej, który jest nową formą totalizmu. Wyposażą UE w kolejną kompetencję. Kompetencję śledzenia każdego obywatela, nadzorowania każdego mieszkańca UE – powiedział z kolei Robert Winnicki.

Totalniackie praktyki

– Żyjemy w czasach, w których ześlizg w stronę totalitarnych, totalniackich praktyk jest przerażający. W ubiegłym roku zmieniono ustawę o zapobieganiu, zwalczaniu chorób zakaźnych. Zgodnie z nią, także wobec osób zdrowych można nakładać różne obowiązki profilaktyczne. Można chociażby zamknąć każdego w zakładzie psychiatrycznym. To, co ma się wydarzyć, jest otwarciem kolejnej furtki do tego, żeby rząd, który nie powinien ingerować w to, jak i czym się leczymy, mógł wywierać na nas presję. Możemy być przymuszani do pewnych praktyk, bo tylko z tymi praktykami związane będą przywileje – wskazywał mecenas Jacek Wilk.

– To jest segregacja prawna. To jest dziwaczny apartheid, w tym przypadku szczepionkowy – nie ma wątpliwości Wilk.

Cała konferencja do obejrzenia poniżej.