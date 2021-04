Studia tylko dla zaszczepionych. Uniwersytety w Kalifornii pracują nad wdrożeniem przymusu szczepień

Uniwersytet Stanu Kalifornia (CSU) planuje wdrożyć wymóg szczepień na Covid-19. Miałby on wejść w życie jesienią 2021 roku.

To już kolejna uczelnia w USA, po Uniwersytecie Kalifornijskim (UC), która planuje wdrożyć obowiązek szczepień. Uniwersytety mają wymagać tego od wykładowców, pracowników i studentów, którzy mają dostęp do obiektów kampusu w dowolnej lokalizacji. Wymóg ten wejdzie w życie pod warunkiem, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdzi co najmniej jedną szczepionkę. Ponadto warunkiem nakazu ma być tez odpowiednia dostępność w pełni zatwierdzonych szczepionek.

– Razem, CSU i UC rejestrują i zatrudniają ponad milion studentów i pracowników w 33 głównych kampusach uniwersyteckich, więc jest to najbardziej wszechstronny i konsekwentny plan uniwersytecki dotyczący szczepionek na Covid-19 w kraju – wskazał kanclerz CSU Joseph I. Castro.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami CSU dotyczącymi reakcji uczelni na pandemię, udostępniamy teraz te informacje, aby dać studentom, ich rodzinom i naszym pracownikom wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie szczepień przed rozpoczęciem jesiennego semestru – dodał.

– Otrzymanie szczepionki przeciwko wirusowi wywołującemu Covid-19 jest kluczowym krokiem, jaki ludzie mogą podjąć, aby chronić siebie, swoich przyjaciół i rodzinę oraz społeczność w naszych kampusach, pomagając jednocześnie zakończyć pandemię – mówił administrator UC Michael V. Drake.

Zanim jednak zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany w wymogach CSU w zakresie szczepień, uczelnia zaangażuje Kalifornijskie Stowarzyszenie Studentów, Akademicki Senat CSU oraz związki zawodowe. Wymóg szczepień mógłby zostać jednak zniesiony w stosunku do studentów czy pracowników, ze względów medycznych lub religijnych. Kształt polityki szczepiennej i jej wdrażania są na razie opracowywane. Zostaną udostępnione po zakończeniu konsultacji.

– Stan Kalifornia jest liderem w podawaniu szczepionek na Covid-19, a szczepionki, które otrzymali mieszkańcy Kalifornii, doprowadziły do znacznego ograniczenia transmisji Covid-19 w naszym stanie – utrzymywał Castro.

– Ciągła czujność dodatkowo ograniczy rozprzestrzenianie się choroby, która radykalnie zmieniła nasze życie w ciągu ostatniego roku. Będziemy nadal zdecydowanie zachęcać wszystkich członków naszych społeczności uniwersyteckich do przyjęcia szczepionki na Covid-19, gdy tylko będzie ona dla nich dostępna – dodał.

W grudniu 2020 roku CSU ogłosił, że większość zajęć w semestrze zimowym 2021 roku planuje już stacjonarnie. Umożliwić to miałby wymóg szczepień.

Źródło: www2.calstate.edu