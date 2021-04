Użyli żółtej gwiazdy Dawida do protestu w sprawie paszportów szczepionkowych i jest awantura

Fala oburzenia przelewa się przez Francję. W należącej do tego państwa Nowej Kaledonii zaplanowano w sobotę 24 kwietnia demonstracje przeciw obowiązkowym szczepieniom na koronawirusa i tzw. „paszportom szczepionkowym”.

Chcąc wskazać, że takie działania prowadzą do segregacji ludzi i ich wykluczenia, odwołano się do symbolu żółtej gwiazdy Dawida, którą Niemcy obowiązkowo oznaczali Żydów. Spotkało się to z ostrą ripostą prefektury w Noumei.

Prefekt, który pełni w Nowej Kaledonii funkcję Wysokiego Komisarza Republiki, uznał, że połączenia tego symbolu historycznego z pandemią jest „niegodne i niedopuszczalne”. „Stanowczo” te z u życie gwiazdy Dawida potępił.

W ulotce rozpowszechnianej w sieciach społecznościowych, cztery stowarzyszenia kojarzone raczej z lewicą, wezwały do demonstracji przed siedzibą władz lokalnych i prefekturą. Są za swobodą wyboru szczepień i przeciwko jakimkolwiek formom „paszportu zdrowotnego”. Pod hasłem „Obudźmy się”, widać żółtą gwiazdę Dawida z napisem „Bez szczepionki”.

Głos zabrała także nawet Liga Obrony Praw Człowieka (LDH). Jej zdaniem „debaty na temat przepustek szczepionkowych i obowiązku ich przyjmowania” nie mogą być kojarzone z takimi symbolami, co „wywołuje wstyd obywateli”.

Na Facebooku „żydowska społeczność Numei” także pisała o „wstydzie i braku szacunku” dla Gwiazdy Dawida. Jeśli w sobotę ludzie będą nosić tę gwiazdę na znak protestu, będziemy mobilizować się, aby złożyć na nich doniesienie” – ogłosiła Alexandra Beraha z miejscowego stowarzyszenia Izraelitów. Porównanie może się wydawać rzeczywiście przesadzone i osadzone w innych realiach. Warto jednak pamiętać, że o „banalności zła” pisała niejaka Hannah Arendt…

Źródło: Le Figaro