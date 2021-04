Dudowie się szczepią. Wiadomo już kiedy i czym

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zaszczepią się na koronawirusa. Wiadomo już kiedy i jaką szczepionką.

Jeszcze kilka miesięcy temu Andrzej Duda sprawiał wrażenie osoby, która nie przepada za szczepieniami. Wszystko się zmieniło, gdy rząd ruszył z narodowym programem szczepień. Teraz prezydent poinformował, że on i Pierwsza Dama są już zapisani na szczepienie.

– W poniedziałek mamy być szczepieni, bo nawet były też pytania chyba na Twitterze, w internecie, co z żoną. No więc informuję, że żona również dzisiaj się zarejestrowała i mamy być szczepieni w poniedziałek. Z tego co wiem, znaczy mnie pytano, czy zgadzam się na szczepionkę firmy Moderna. Taką zaproponowano, powiedziałem że skoro taką proponują, to się zgadzam – stwierdził prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Piotrem Witwickim w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Nie wiadomo, czy szczepienie pary prezydenckiej będzie transmitowane w telewizji.

Źródło: Polsat News