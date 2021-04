Grzegorz Braun zorganizował piknik. Rzeszów strefą wolną od lockdownu [VIDEO]

Poseł Grzegorz Braun walczy o wolność dla Rzeszowa. Podczas pikniku „Strefa Uśmiechu” reżyser zobowiązał się uwolnić mieszkańców miasta od lockdownu i walczyć o odszkodowania dla przedsiębiorców.

W sobotę w Rzeszowie Grzegorz Braun zorganizował festyn. Piknik „Strefa Uśmiechu” przyciągnął tłumy zmęczonych lockdownem PiS mieszkańców.

Na Lisiej Górze stanęła m.in. dmuchana zjeżdżalnia. Dla dzieci była wata cukrowa, a dla rodziców darmowa kawa i ciastka brownie.

Poseł Braun zapowiedział, że jako prezydent Rzeszowa zamieni miasto w strefę wolną od lockdownu.

Zapraszam do STREFY UŚMIECHU w Rzeszowie, na Lisiej Górze – będą atrakcje dla dzieci, plenerowe atelier do rodzinnych fotografii itp. A przy okazji konferencja prasowa, tamże, w samo południe – temat: „Faszyzm w Rzeszowie nie przejdzie” https://t.co/uLESXHi5KR — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) April 24, 2021

„Słyszymy takie głosy, żeby nie wpuszczać obcych do Rzeszowa. Oto pojawia się pytanie: jakich obcych? Przecież Rzeszów do niedawna liczył kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a reszta, to mieszkańcy, którzy przyjechali tu z okolicznych miejscowości, a nawet z całego Podkarpacia. Czy oni są gorsi? Czy o to chodzi, aby dzielić i segregować tak mieszkańców. To wydaje się namiastką ksenofobii, a nawet faszyzmu. I my dzisiaj mówimy, że faszyzm w Rzeszowie nie przejdzie” – powiedział na Konferencji Jacek Ćwięka z Konfederacji.

„Do dzisiejszego wystąpienia zainspirowały nas wypowiedzi sojuszników, którzy przybywają całymi pielgrzymkami w sukurs naszym kontrkandydatom i to z ich ust padają takie słowa: nie wpuszczajcie obcych do Rzeszowa” – dodał Grzegorz Braun.

Kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa @GrzegorzBraun_ tłumaczy w spocie wyborczym jakie będą zadania Straży Miejskiej pod jego rządami💪 Nowy IMPULS dla Rzeszowa! 🇵🇱#Braun2021 #OtwieraMy pic.twitter.com/xUuSNrwGlp — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) April 23, 2021

Poseł przypomniał, że „w kodeksie karnym jest artykuł 256, który mówi o karze o podżegania do nienawiści ze względu na pochodzenie, narodowość oraz przynależność etniczną”.

„Segregacja etniczna jest równie bezprawna jak segregacja sanitarna. I temu się przeciwstawiamy” – dodał poseł.

„Ludzie, ubiegający się o najwyższe urzędy w tym mieście, nawołują do dzielenia ludzi na różne kategorie. Jeżeli nasi kontrkandydaci będą dalej prowadzić kampanię wznosząc tak nienawistne hasła, zmierzające do wyróżniania wśród obywateli Rzeszowa tych pierwszego, drugiego sortu, to powinny zainterweniować nie tylko ruchy obywatelskie, ale nawet i prokuratura. To z naszej strony przestroga” – podkreślił.

Źródło: Nowiny24