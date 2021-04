Kolejny ekspert podważa stanowisko Niedzielskiego. Już w styczniu namawiał go do zniesienia nakazu noszenia maseczek

Maseczki są jednym z punktów spornych w kontekście walki z koronawirusem. Wielu uważa, że są niepotrzebne i zamiast pomagać szkodzą, inni – w tym rządzący – przekonują, że ich stosowanie jest konieczne. Jeszcze kilka dni temu przekonywał o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, mimo, że kolejni eksperci i to związani z Radą Medyczną twierdzą inaczej.

Na początku tygodnia w rozmowie z RMF FM członek Rady Medycznej przy premierze ds. koronawirusa prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych zdradził, że najnowsze badania obalają mit konieczności stosowania maseczek w otwartej przestrzeni.

– Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu, które jest istotne epidemiologicznie to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Czyli to noszenie masek na dworze możemy powiedzieć że jest bez sensu – powiedział.

Tymczasem w środę minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany o te kwestię. – Tak, oczywiście, rozmawiamy i dyskutujemy na ten temat – odpowiedział.

– Głównym kryterium, które będzie decydowało o tym czy maseczki na zewnątrz będą noszone, jest po prostu częstotliwość zakażeń, częstotliwość zachorowań, bo to będzie na pewno głównym parametrem. I w perspektywie tygodnia, czyli w przyszłą środę, również odniesiemy się do tego zagadnienia – zapowiedział.

Teraz kolejny ekspert poważa zasadność nakazu stosowania maseczek na dworze. – Oczywiście ta argumentacja rządu jest cały czas przytaczana, ale tak naprawdę po stronie państwa stoi egzekwowanie noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych – mówił dla Radia Maryja prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

– Do zakażenia potrzebny jest duży ładunek wirusa, który krąży w małej objętości powietrza. Jeżeli jesteśmy na otwartej powierzchni, to wirus ma się gdzie rozgęścić i w związku z tym spada ryzyko zakażenia – tłumaczył.

Dodał, że już dawno nalegał, żeby znieść nakaz. – Jako członek Rady Medycznej, ciała doradczego przy panu premierze, już w styczniu próbowałem namówić do tego, aby znieść nakaz noszenia maseczek na otwartej przestrzeni w momencie, kiedy jest możliwe zachowanie dystansu. Niestety argumenty nie przekonały wtedy pana ministra (zdrowia Adama Niedzielskiego – red.) – podkreślił profesor.

– Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca ten obowiązek zostanie zniesiony – dodał.