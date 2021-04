KSW60. Żenujące zachowanie Narkuna. Polacy kibicują Anglikowi [VIDEO]

W sobotę wieczorem odbędzie się już 60 gala Konfrontacji Sztuk Walki. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć tylko w systemie pay-per-view.

Dwie walki będą o pas mistrzowski. Marian Ziółkowski zmierzy się z Maciejem Kazieczko o pas mistrzowski wagi lekkiej, a Tomasz Narkun będzie próbował odebrać tytuł mistrza wagi ciężkiej KSW Philowi de Fries.

Polscy kibice zawsze wspierali Narkuna, jednak po tym co pokazał na ważeniu przed walką, sympatia polskich fanów delikatnie mówiąc osłabła.

Podczas ważenia zobaczyliśmy wyluzowanego i uśmiechniętego de Friesa i nabuzowanego i spiętego jak guma w majtkach sumity Tomasza Narkuna.

Anglik podarował przeciwnikowi podręcznik „Zapasy dla głupków”, żeby, jak mówił w wywiadzie, trochę się podszkolił.

Narkun zacisnął pięści i przyjął agresywną pozę. De Fries nic sobie z tego nie robił i cały czas śmiał się z wygłupów Narkuna.

Narkun po zbliżeniu wykonał gest „podrzynania gardła”, a potem pokazywał de Friesowi środkowe palce.

Poniżej nagranie z ważenia:

Champions clash in our headliner 🏆

TONIGHT! @TomaszNarkun looks to become the holder of two belts when he faces @phildefriesmma in the #KSW60 main event.

Phil has been on a resurgence and almost impossible to stop, Can Narkun do the job on #FITE?

PPV: https://t.co/XmyJli2wIY pic.twitter.com/RN7dzU2SQn

— FITE (@FiteTV) April 24, 2021