Wielki powrót Polaka w MMA! Marcin Held wygrał w debiucie z dwukrotnym mistrzem [VIDEO]

Marcin Held ma za sobą znakomity debiut w organizacji PFL MMA. Polak pokonał jednogłośnie na punkty dwukrotnego mistrza tej organizacji, Natana Schutle.

Polscy kibice sportów walki z 29-letnim dziś Heldem wiązali niegdyś wielkie nadzieje. Gros ekspertów przewidywało, że może zostać pierwszym polskim mistrzem w najważniejszej organizacji na świecie – UFC.

Held świetnie spisywał się w organizacji Bellator, dzięki czemu dostał kontrakt w UFC. Niestety, przegrał trzy z czterech walk i musiał pożegnać się z elitą.

Później Held związał się z rosyjską organizacją ACA, w której zanotował trzy zwycięstwa. Ostatnie w czerwcu 2019 roku.

Po długiej przerwie Polak wrócił do rywalizacji za Oceanem. W nocy z piątku na sobotę zadebiutował w Professional Fighters League.

Już na starcie dostał bardzo trudnego rywala. Schulte był zdecydowanym faworytem bukmacherów przed tym pojedynkiem. Brazylijczyk triumfował we wszystkich turniejach wagi lekkiej PFL i do tej pory był niepokonany w organizacji.

Polak podszedł jednak bez respektu do rywala, zawalczył jak za najlepszych czasów, i wygrał jednogłośnie. Wszyscy sędziowie punktowali 29-28.

🇵🇱 Wygrana z podwójnym Mistrzem, 3 punkty zdobyte 💪🏼

Fajnie, że tak wielu z Was oglądało @sport_tvppl, dziękuję za wsparcie 🔥

🇺🇸 Win against double PFL champ, earn 3 points 💪🏼 thanks for your support 🔥 pic.twitter.com/qV6tdj46bw — Marcin Held (@MarcinHeld) April 24, 2021

Za wygraną Held zainkasował 3 punkty. Przed nim jeszcze jedna walka w „fazie grupowej” PFL (rywal na razie nieznany), po czym czterech najlepszych fighterów awansuje do półfinałów. Na zwycięzcę sezonu 2021 PFL czeka okrągły milion dolarów.

Dzięki wygranej Held w wielkim stylu przypomniał się na amerykańskim rynku MMA. Wciąż młody jak na standardy tego sportu Polak, jeśli pójdzie za ciosem, ma szansę na powrót do UFC. Nie ukrywa, że jest to jego główny cel.

immediately both fighters start trading shots to start the 1st round!#2021PFL1

🇺🇸 LIVE NOW ESPN2

🌎 https://t.co/T11Ogp2ycR pic.twitter.com/VSFCkWPPV9 — PFL (@PFLMMA) April 24, 2021

These two are going all out midway through the second round!#2021PFL1

🇺🇸 LIVE NOW ESPN2

🌎 https://t.co/T11Ogp2ycR pic.twitter.com/F33wy0mrkk — PFL (@PFLMMA) April 24, 2021

Two grappling specialists put on a striking clinic all 3 rounds! We go to the judges…#2021PFL1

🇺🇸 LIVE NOW ESPN2

🌎 https://t.co/T11Ogp2ycR pic.twitter.com/iSbKt7ibPr — PFL (@PFLMMA) April 24, 2021