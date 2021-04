Flagi LGBT na masztach amerykańskich ambasad. Biden „sprząta” po Trumpie

Flagi LGBT będą mogły wisieć na masztach amerykańskich ambasad. Administracja Joe Bidena postanowiła „odkupić grzechy” Donalda Trumpa.

Na masztach przy ambasadach USA oficjalnie mogą wisieć wyłącznie flagi amerykańskie. Tak przynajmniej było za prezydentury Donalda Trumpa, gdy Mike Pompeo wydał specjalne zarządzenie w tej sprawie.

Teraz to się zmieni. Sekretarz stanu USA Antony Blinken podpisał zarządzenie, które pozwala na wywieszanie flag ruchu LGBT przez amerykańskie przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Dotychczas amerykańscy dyplomaci wywieszali flagi LGBT nieoficjalnie. Często musieli prosić o zgodę przełożonych.

Jak podał portal ABC News Blinken rozesłał do placówek dyplomatycznych „ogólne pisemne upoważnienie (…) do umieszczenia flagi Pride na maszcie na zewnątrz na czas trwania sezonu 2021 Pride”. Informator telewizji podkreślił, że to upoważnienie nie ma charakteru obligatoryjnego.

To czy flaga LGBT zostanie wywieszona w przypadającym na czerwiec tak zwanym „miesiącu dumy” zależeć ma od konkretnego ambasadora. Blinken jeszcze przed zatwierdzeniem na stanowisku szefa dyplomacji obiecywał zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Pompeo w zakresie ekspozycji symbolu LGBT.

Na szczęście Blinken wyznaczył jednak granice działaniom swoich dyplomatów. Nowy Sekretarz Stanu stwierdził bowiem, że USA zabiegają o „prawa LGBT”, ale nie należy przedstawiać tego wsparcia wskazując na konkretne żądania – np. zalegalizowania związków homoseksualistów jako małżeństw.

Źródło: ABC News / Kresy