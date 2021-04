Główny doradca WHO: maseczki mogą być szkodliwe. Wymienił skutki uboczne

Profesor John Conly, główny doradca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), twierdzi, że noszenie maseczek może być szkodliwe. Wymienił szereg skutków ubocznych.

Prof. Conly uważany jest w Kanadzie za „legendę” środowiska medycznego. Przez wiele lat dowodził wydziałem medycyny na Uniwersytecie Calgary, a także był dyrektorem medycznym ds. Zapobiegania zakażeniom w agencji rządowej Alberta Health Services.

Otrzymał wiele wyróżnień oraz odznaczeń, w tym Order Kanady, za zasługi i badania w dziedzinach medycznych.

Aktualnie jest przewodniczącym „Grupy Ekspertów ds. Badań i Rozwoju ds. Zapobiegania i Kontroli Zakażeń WHO ds. COVID-19”.

Niedawno opublikował badanie, w którym przekonuje, że na podstawie aktualnej wiedzy medycznej oraz braku możliwych do odzyskania próbek kultur wirusowych z powietrza, nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dot. transmisji wirusa SARS-CoV-2 drogą powietrzną.

Swoje stanowisko zaprezentował podczas debaty na Uniwersytecie w Calgary, podczas której dyskutowano o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w powietrzu. Prof. Conly wypowiedział się m.in. na temat maseczek.

– Za każdym razem, kiedy patrzysz na korzyści, musisz spojrzeć też na szkody. Wiele z nich dotyczy noszenia maseczek. Kiedy to ignorujesz, robisz to na własne ryzyko – mówił epidemiolog.

Jakie skutki uboczne noszenia maseczek mogą się pojawić? – Występuje trądzik, problemy z egzemą, zapaleniem spojówek, zatrzymaniem CO2; u kobiet w ciąży spadło stężenie O2, czyli naprawdę wiele skutków ubocznych – wyliczył ekspert.

Kanadyjski lekarz został skrytykowany za swoje wypowiedzi oraz pracę naukową, w której twierdzi, że nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących transmisję aerozolu jako główny czynnik powodujący epidemię koronawirusa.

– On naprawdę ma duże znaczenie w WHO i niestety sądzę, że jego myślenie wciąż tkwi w tym, co wiedzieliśmy 20 czy 30 lat temu i nie zaktualizowało tego, czego się nauczyliśmy od tamtego czasu, a zwłaszcza tego, czego się nauczyliśmy w przeciągu ostatniego roku – skomentowała Linsey Marr z Virginia Tech w Blacksburg.

Źródło: Polsat News/cbc.ca