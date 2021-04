Wydawcy 125 gazet pozywają Facebook i Google. Oskarżają firmy o zmowę celem zniszczenia konkurencji

To może być największy proces w historii USA. Aż 125 amerykańskich gazet pozwało Facebook i Google!

Wydawcy 125 amerykańskich gazet poszło na wojnę sądową z Google i Facebookiem. Powód? Wydawcy twierdzą, że doszło do zmowy, której celem było „zniszczenie konkurencji” gigantów.

Pozywającymi są wydawcy z 11 stanów – w tym Teksasu, Ohio, czy News Jersey. Jak wyliczyli wydawcy, w skutek tajnych działań przez dekadą zyski z reklam spadły o ponad połowę.

W efekcie działań gigantów miał powstać niemalże monopol na rynku reklam. Wydawcy podliczyli, że przychody z reklam spadły na przestrzeni 11 lat z 49 mld do 16,5 mld dolarów.

To z kolei doprowadziło do zamknięcia aż 20 proc. wszystkich amerykańskich gazet. Pracę straciło nawet 30 tys. osób.

Gigantyczny pozew amerykańskich wydawców może być spowodowany wydarzeniami z innych krajów. Np. w Australii sprawy zaszły tak daleko, że władze uchwaliły nowe prawo, które zmusza gigantów do płacenia wydawcom.

Obecnie trwają negocjacje kwot, które jeśli nie przyniosą efektów, to do sprawy włączy się rządowy arbitraż. Opłat giganci mogą uniknąć, jeśli wykażą „znaczący wkład” w lokalne dziennikarstwo.

Co ciekawe, podobny ruch rozważa Kanada. Steven Guilbeault, minister ds. kanadyjskiego dziedzictwa, ma przygotować przepisy, które zmuszałyby Facebooka do płacenia wydawcom za linki do opublikowanych przez nich informacji, umieszczonych w tym serwisie społecznościowym.

Źródło: Polsat News / Rzeczpospolita