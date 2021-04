Dworczyk: Polska wyśle szczepionki do Indii

Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej poinformował, że pracownicy polskiej ambasady w Indiach zostaną zaszczepieni na koronawirusa szczepionkami z Polski.

– Planujemy, żeby LOT-em Cargo do Indii wysłać w tym tygodniu szczepionki tak, żeby wszyscy pracownicy [ambasady], cały nasz personel został zaszczepiony przeciw covid-19 – mówił Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej.

Polityk mówił również o szczepieniach w Polsce. Dworczyk twierdzi, że wszystko idzie zgodnie z planem.

– Utrzymujemy deklarację, że co najmniej 20 mln szczepień zostanie wykonanych do końca drugiego kwartału. Te wytyczne, które postawił nam pan premier Morawiecki, zostaną zrealizowane. Jesteśmy do tego zdeterminowani – mówił.

Już niedługo rząd zacznie jeszcze mocniej promować szczepionki na Covid.

– W połowie maja uruchamiamy dużą akcję profrekwencyjną. Już nie informacyjną. Badania wskazują, że Polacy mają poczucie, że wiedzą wszystko o szczepionkach. Teraz trzeba promować samo szczepienie. To będzie duża akcja profrekwencyjna. Po drugie zainteresowanie szczepieniem jest nieco mniejsze wśród młodszych roczników, niż osób starszych, ale też zakładamy, że ta sytuacja będzie się z czasem zmieniać – zapowiedział minister.