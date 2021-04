Ekspert rozjechał rządowy program w TVP Info. Prowadząca: Nie możemy ze sobą polemizować [VIDEO]

Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego był jednym z gości programu TVP Info. Tam bardzo krytycznie wypowiedział się na temat flagowego programu Prawa i Sprawiedliwości.

„Debata seniora” to program TVP Info, w którym zaproszeni eksperci dyskutują na temat spraw dotyczących polskich emerytów i rencistów. Tym razem głównym tematem był flagowy program PiS, czyli 13. emerytura.

W dyskusji wziął udział między innymi Oskar Sobolewski, który tłumaczył dlaczego jest krytycznie nastawiony do tego programu. Między gościem, a prowadzącą program wywiązała się kuriozalna dyskusja.

Trzynasta i czternasta emerytura

– Jeśli chodzi o trzynastą emeryturę, to trzeba ocenić ją negatywnie. System emerytalny nie zna tego typu świadczeń i bonusów wyborczych, politycznych. Zarówno w tym roku, jak i w latach ubiegłych były one powiązane z wyborami. Natomiast dziś jest to już świadczenie stałe – zaczął Sobolewski.

– Jeśli chcemy zwiększać emerytury, należy robić to w ramach waloryzacji rocznej. Jeśli rząd uważa, że nas na to stać, choć eksperci uważają, że cały czas się zadłużamy i nie stać nas, aby w ten sposób te świadczenia finansować, to powinniśmy waloryzować świadczenia wszystkim procentowo – podkreślał. – W odpowiedniej wysokości, a nie wypłacać tego typu polityczne bonusy, które jak wspominałem, są dla wielu osób niesprawiedliwe.

– Podobnie krytycznie trzeba ocenić czternastą emeryturę i cieszy, że część osób, które tu komentowały (w sondzie – red.), część emerytów, którzy otrzymują te emerytury również podkreślają, że jest to świadczenie niepotrzebne – kontynuował.

Spięcie z prowadzącą

Tu jednak w słowo weszła mu prowadząca program. – To ja zaznaczę, że taka osoba była tylko jedna – stwierdziła, co powtórzyła, żeby na pewno każdy dobrze usłyszał.

Sobolewski próbował odpowiedzieć i podtrzymać swą krytyczną opinię, jednak to mu się nie udało, gdyż swoją wypowiedź chciała kontynuować prowadząca program.

– Przepraszam, ale nie możemy ze sobą polemizować, bo nie będzie to zrozumiałe, jeśli będziemy ze sobą tak polemizować – powiedziała dziennikarka TVP Info.

Na koniec, zdaniem Internautów po części przyznała, iż emeryci są w tak ciężkiej sytuacji, że potrzebują świadczeń typu trzynasta i czternasta emerytura, bo to dla nich często kwestia „przeżycia lub nieprzeżycia”.

Omawiany fragment dyskusji poniżej.

Źródło: teleshow.wp.pl/TVP Info