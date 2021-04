Gigantyczny wzrost cen za prąd. Polska znów w czołówce niechlubnego rankingu UE [GRAFIKA]

„W drugiej połowie 2020 roku, średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej (UE ) nieznacznie spadły w porównaniu z drugą połową 2019 roku (21,7 euro za 100 kWh), zatrzymując się na 21,3 euro za 100 kWh. Średnie ceny gazu w UE również nieznacznie spadły, osiągając 7 euro za 100 kWh w drugiej połowie 2020 r” – podaje Eurostat.

Oczywiście wśród szczęśliwców, którzy będą płacić za prąd mniej, Polaków brak.

My jesteśmy skazani – jak już mogliśmy się przyzwyczaić – na niewspółmierną do naszych zarobków drożyznę.

Nie dość, że po wizycie w sklepach przecieramy oczy ze zdumienia, jesteśmy absolutnym liderem pod względem inflacji w całej UE, to teraz okazuje się, że w kategorii – cena za energię elektryczną – również zajmujemy jedno z czołowych miejsc.

Przed nami jest tylko Luksemburg. Jego mieszkańcy zapłacą co prawda jeszcze więcej w skali miesiąca za prąd, ale ich zarobki są nieporównywalnie wyższe. Obywatele tego kraju dostali podwyżkę w wysokości 10 proc., ale średnia ich zarobków wynosi prawie 5 tys. euro (według najnowszych badań 4,916 euro).

Polacy płacą 9 proc. więcej, ale ich pensje średnio wynoszą prawie 6 tys. brutto, z tym, że nie euro a złotych (w marcu br. było to dokładnie 5929,05 zł brutto).

