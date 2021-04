Mniej niż połowa Polaków zdecydowana na szczepienie. Duże grono niezdecydowanych i sceptyków [BADANIE]

Z najnowszego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że mniej niż połowa Polaków jest przekonana co do szczepień na koronawirusa. Do tej pory ok. co trzeci Polak zaszczepił się już lub przynajmniej zarejestrował na szczepienie.

Wyniki badania skomentowała Agnieszka Wincewicz-Price, kierownik Zespołu Ekonomii Behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, która wskazała, iż zbadano „co Polaków przekonuje do szczepień, czego się obawiają, jak duże są te grupy zdecydowanych i niezdecydowanych”.

Polacy a szczepienie

Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że do tej pory na szczepienie zarejestrowało się 35 procent Polaków (część z nich już przyjęła jedną lub dwie dawki szczepionki na koronawirusa).

Z pozostałych 65 procent mieszkańców naszego nieszczęśliwego kraju, większość nie chce się szczepić lub ma w tej sprawie poważne wątpliwości. Zaledwie 16 procent z grupy niezdecydowanych jest przekonana co do szczepienia na koronawirusa.

To oznacza, że w sumie nieco ponad 45 procent Polaków mówi zdecydowane „tak” szczepieniu.

Aż 57 procent osób, które jeszcze nie zarejestrowały się na szczepienie ma poważne wątpliwości co do tego, czy się szczepić. Ponadto 27 procent Polaków jest zdecydowanie „na nie”.

W sumie zatem 37 procent Polaków ma wątpliwości co do szczepień, a 18 procent szczepić się nie zamierza. – Osoby wahające się często mają dość racjonalne argumenty. Wrzucanie ich do jednego worka z całym ruchem antyszczepionkowym byłoby nieuprawnione – podkreśla Agnieszka Wincewicz-Price.

– Raczej proponujemy zrozumienie podstaw tych obaw i próby przekonania takich osób argumentami naukowymi. Uważamy, że to najskuteczniejsza forma dialogu z tymi osobami – dodaje.

Źródła wiedzy

Zbadano także główne źródła wiedzy Polaków na temat szczepień. Na pierwszym miejscu znalazła się telewizja, która jest źródłem wiedzy dla 54 procent Polaków, a na drugim media społecznościowe, z których korzysta 48 procent. Podium zamykają artykuły w Internecie, które są źródłem wiedzy dla 46 procent osób.

Kolejne pozycje zajmują: radio (35 procent), artykuły na portal medycznych (31 procent), prasa codzienna (24 procent), artykuły naukowe (23 procent), rządowa strona internetowa (18 procent), plakaty i billboardy (17 procent), lekarz (14 procent) oraz pracodawca (12 procent).

– Najbardziej ufamy oczywiście lekarzom, ale siłą rzeczy szczepionki promują też politycy i widzimy tutaj, że np. zaufanie do ministra zdrowia jest już dużo mniejsze. Osoby, które obawiają się szczepień, raczej bazują na informacjach, które wynajdują sami – mówi Wincewicz-Price.

Źródło: gazeta.pl/nczas.com