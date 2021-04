Morawiecki zwołał na dziś pilne spotkanie premierów V4. Chodzi o Rosję

Premier Mateusz Morawiecki zwołał dziś na godz. 12 pilne spotkanie VTC premierów Grupy Wyszehradzkiej – poinformował w poniedziałek przez platformę Twitter wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

– W ramach polskiej prezydencji w V4 Premier Morawiecki zwołał dziś na godz. 12 pilne spotkanie VTC premierów Wyszehradu. Spotkanie będzie poświęcone rosyjskim aktom sabotażu w Czechach, eskalacji przez Rosję sytuacji na Ukrainie i Białorusi i współpracy V4 we wzmacnianiu bezpieczeństwa w regionie – napisał wiceminister na Twitterze.

W ramach 🇵🇱 prezydencji w #V4 Premier @MorawieckiM zwołał dziś na godz. 12 pilne spotkanie VTC premierów Wyszehradu.

Spotkanie będzie poświęcone rosyjskim aktom sabotażu w 🇨🇿, eskalacji przez 🇷🇺 sytuacji na Ukrainie i Białorusi i współpracy #V4 we wzmacnianiu bezp. w regionie. — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) April 26, 2021

Grupa Wyszehradzka, czyli tzw. V4, to zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Co pół roku odbywają się spotkania premierów (przeważnie: czerwiec i grudzień), a co roku spotkania prezydentów (najczęściej wrzesień) i przewodniczących parlamentów (czerwiec) Grupy.

Obecnie na czele grupy stoi Rzeczpospolita Polska – do 30 czerwca 2021.

Źródło: NCzas