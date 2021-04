Nie będzie przedterminowych wyborów? „Oczyszczenie” w Zjednoczonej Prawicy

Niedzielne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy odbyło się w dobrej atmosferze, planowane są kolejne, aby dopiąć szczegóły porozumienia programowego – przekazał polityk znający kulisy narady. Wiadomo, że nie ma mowy o przedterminowych wyborach.

W niedzielę doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, szefa Porozumienia Jarosława Gowina oraz lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro.

Po jego zakończeniu szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski oraz wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek zamieścili na Twitterze jednobrzmiące komunikaty.

„Po spotkaniu przywódców Zjednoczonej Prawicy wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań ZP od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 r. i wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023. Odpowiednie kroki zostaną podjęte w najbliższych dniach” – podali politycy.

Jednym z głównych ustaleń, które dementują wszelkie spekulacje przedterminowych wyborów, jakie według oceny komentatorów miałby się odbyć jesienią br., jest to, że owe wybory odbędą się zgodnie z konstytucyjnym terminem w 2023 roku. Co ważne politycy doszli do wniosku, że wystartują z odrębnych list.

– Topór wojenny miał zostać zakopany, ale do pełnej zgody droga daleka – mówi dla Wp.pl źródło zbliżone do rządu i dodaje, że jest szansa na „nowe otwarcie między liderami”.

Zdaje się, że w PiS cały czas jest wielka nadzieja pokładana w Zjednoczonej Prawicy, która ma być najlepszą formułą dla funkcjonowania partii.

– Wszyscy jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy optymistami co do tego, jak Zjednoczona Prawica będzie funkcjonować. Ta formuła sprawdza się nie tylko wyborczo, ale również jest skuteczna politycznie i przede wszystkim dobra w realizowaniu planu dla Polski – powiedział Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS.

Dalej wyjaśnił, że dyskusja była „dobra i konstruktywna” i miała okazać się kojąca dla liderów partii Zjednoczonej Prawicy. – Pewne nieścisłości i różnice zdań w ostatnich tygodniach faktycznie się pojawiały, a tego typu spotkania na pewno są oczyszczające – stwierdził Fogiel.

Podobne odczucia towarzyszą też politykom Porozumienia.

– Nie czujemy się „spacyfikowani”. To było dopiero pierwsze spotkanie z serii zaplanowanych. Rozwiązujemy pewne nieścisłości i wypracowujemy wspólne rozwiązania programowe – powiedział rzecznik tej formacji i zdecydowanie zaprzeczył, że koalicja jest w stanie rozkładu, a Jarosław Gowin ze sowimi ludźmi spoglądają w kierunku opozycji.

Nie oznacza to, że różnic w koalicji w ogóle nie ma. W tym momencie największy zgrzyt powoduje unijny Fundusz Odbudowy, którego nie akceptuje Solidarna Polska.

Ludzie Zbigniewa Ziobry raczej się nie ugną i nie poprą koalicjanta w przepchnięciu projekt o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Ale tutaj PiS liczy na wsparcie prounijnej opozycji z lewej strony sceny politycznej.

Źródła: WP.pl, PAP, Nczas.com