Nielegalni imigranci próbowali przedrzeć się do Polski. Straż Graniczna zatrzymała trzynaście osób

Podlaska Straż Graniczna zatrzymała dziesięcioro nielegalnych imigrantów oraz trzech Gruzinów, podejrzanych o udział w przerzucie tej grupy przez białorusko-polską granicę w okolicach Płaskiej. Imigranci trafili do ośrodków dla cudzoziemców, dwaj Gruzini do aresztu, trzeci chce poddać się karze.

Grupa dostała się do Polski pieszo przez tzw. zieloną granicę. Zatrzymana została przez patrol SG w gminie Płaska (powiat augustowski). Jak poinformowała w poniedziałek rzecznik Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz, było to w sumie dziesięć osób (czterech mężczyzn, dwie kobiety i cztery osoby nieletnie) – sześcioro obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego oraz czworo obywateli Tadżykistanu.

Na miejscu funkcjonariusze SG zatrzymali również dwóch organizatorów przerzutu ludzi i ich pomocnika, którzy czekali na nielegalnych imigrantów. Cała trójka to Gruzini. Dwaj główni podejrzani o organizację nielegalnego przekroczenia granicy zostali tymczasowo aresztowani. Trzeci z nich usłyszał zarzuty pomocnictwa w przekroczeniu granicy wbrew przepisom, przyznał się i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Po wykonaniu niezbędnych czynności w obecności tłumacza, decyzją sądu nielegalni imigranci zostali umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Kętrzynie i w Białymstoku. Na podstawie postanowień sądowych mogą w nich przebywać cudzoziemcy m.in. zatrzymani podczas nielegalnego przekroczenia granicy, uchylający się od wykonania decyzji o wydaleniu, przebywający na terytorium RP bez wymaganych dokumentów czy wykonujący pracę bez odpowiedniego zezwolenia.

To w ostatnich dniach podobna grupa zatrzymana przez Straż Graniczną w Podlaskiem po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią. Przed tygodniem koło Mielnika zatrzymano ośmioro nielegalnych imigrantów narodowości czeczeńskiej i trzech Gruzinów, podejrzanych o udział w przerzucie tej grupy. Tu również imigranci trafili do strzeżonych ośrodków, a Gruzini do aresztu.

Źródło: PAP