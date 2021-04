Opozycja oskarża Merkel. „Berlin torpeduje sankcje wobec Rosji”

Kandydatka na kanclerza Niemiec Annalena Baerbock zarzuciła rządowi Angeli Merkel, że poprzez wspieranie Nord Stream 2 torpeduje sankcje wobec Rosji. Polityczka chce wycofać się z projektu i powołania europejskiej armii, podlegającej pod Parlament Europejski.

W Niemczech trwają przygotowania do wyborów. Zieloni postanowili wytknąć Angeli Merkel i jej rządowi… działania na korzyść Rosji.

W wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” Annalena Baerbock, kandydatka Zielonych na kanclerza, stwierdziła, że wspierając Nord Stream 2 rząd Niemiec torpeduje sankcje wobec Rosji. To o tyle ciekawe, że większość niemieckich polityków wspiera ten projekt, jako korzystny dla narodowych interesów.

Zdaniem Baerbock niemiecki rząd „obstaje przy najważniejszym prestiżowym projekcie Kremla”. „Ja już dawno temu wycofałabym polityczne poparcie dla Nord Stream 2” – podkreśliła Annalena Baerbock.

Jej zdaniem, aby powstrzymać presję Rosji na Ukrainę i inne państwa regionu, należy realizować założenia porozumienia z Mińska. Ponadto kandydatka na kanclerza chce misji obserwatorów OBWE w Donbasie.

„Uczestnicy misji muszą mieć dostęp do wszystkich obszarów okupowanych przez Rosję” – zaznaczyła.

„Najważniejszym zadaniem jest obecnie zwiększenie presji na Rosję w celu dotrzymania umowy z Mińska. Priorytetem jest ustabilizowanie sytuacji. Wcześniejsze kroki w kierunku członkostwa Ukrainy w NATO są i tak nierealistyczne. I chociaż wobec agresywnego zachowania Rosji, trudno o tym mówić, to nie wolno nam zerwać wszystkich relacji z Moskwą” – podkreśliła.

„Przesłanie pod adresem Moskwy brzmi: suwerenne państwa decydują same o swoich sojuszach. Dotyczy to także perspektyw Ukrainy w UE i NATO. Nie można jednak wykonywać trzeciego kroku przed pierwszym i to w sytuacji ostrego konfliktu z Rosją” – dodała Baerbock.

Ponadto polityczka chce, aby powstało europejskie centrum obrony przed cyberatakami. Chce również powstania europejskiej armii, która podlegałaby Parlamentowi Europejskiemu.

Źródło: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung / Deutsche Welle