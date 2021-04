Oscary 2021 przyznane. Lista nagrodzonych

Za nami 93. gala rozdania Oscarów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała statuetki za najlepsze filmy.

Podobnie jak w dwóch ubiegłych latach – 93. gala oscarowa odbyła się bez gospodarza. Ceremonia bazowała na „osobowościach sław wręczających nagrody”.

W roli prezenterów zobaczyliśmy m.in. Bonga Joon-ho, Joaquina Phoenixa, Renee Zellweger, Laurę Dern, Reese Witherspoon, Halle Berry, Reginę King, Harrisona Forda i Brada Pitta. Z uwagi na pandemię i związane z nią obostrzenia ceremonia została przesunięta z lutego na kwiecień. Impreza odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek w zmienionej formule: równolegle w Dolby Theatre i na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles, a także w Londynie i Paryżu.

Oscary 2021. Kto zdobył statuetkę?

Zwycięzcą wieczoru został „Nomadland”, który zdobył trzy statuetki: za najlepszy film, za reżyserię Chloe Zhao i pierwszoplanową rolę kobiecą Frances McDormand.

Anthony Hopkins był najlepszym aktorem pierwszoplanowym według Akademii. Otrzymał statuetkę za występ w filmie „Ojciec”, który nagrodzono również za scenariusz adaptowany.

Po dwie nagrody zdobyły również filmy „Judas and the Black Messiah”, „Ma Rainey: Matka bluesa”, „Sound of Metal”, „Co w duszy gra” i „Mank”.

Za największego przegranego wieczoru można uznać produkcję „Proces siódemki z Chicago”, która nie zdobyła ani jednej nagrody – mimo sześciu nominacji.

Polak Dariusz Wolski – nominowany za zdjęcia do filmu „Nowiny ze świata” – przegrał z kolei z Erikiem Messerschmidtem wyróżnionym za „Manka”.

Oscary 2021. Lista wygranych

Pełna lista wygranych:

Najlepszy film: NOMADLAND

Najlepsza reżyseria: CHLOÉ ZHAO za NOMADLAND

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: ANTHONY HOPKINS za OJCIEC

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: FRANCES MCDORMAND za NOMADLAND

Najlepszy aktor drugoplanowy: DANIEL KALUUYA za JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Najlepsza aktorka drugoplanowa: YUH-JUNG YOUN za MINARI

Najlepszy scenariusz oryginalny: OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA.

Najlepszy scenariusz adaptowany: OJCIEC

Najlepszy film międzynarodowy: NA RAUSZU

Najlepsze zdjęcia: ERIK MESSERSCHMIDT za MANK

Najlepsze efekty specjalne: TENET

Najlepsza scenografia: MANK

Najlepsze kostiumy: MA RAINEY: MATKA BLUESA

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: MA RAINEY: MATKA BLUESA

Najlepsza piosenka: „Fight for You”, wyk. H.E.R. z filmu „Judas and the Black Messiah”

Najlepsza muzyka oryginalna: CO W DUSZY GRA

Najlepszy montaż: SOUND OF METAL

Najlepszy dźwięk: SOUND OF METAL

Najlepszy pełnometrażowy film animowany: CO W DUSZY GRA

