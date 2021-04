Rekord „pandemii”. 78 tys. kibiców bez masek na meczu [FOTO/VIDEO]

Na stadionie olimpijskim w Melborune ponad 78 tysięcy kibiców obejrzało niedzielny mecz futbolu australijskiego pomiędzy Collingwood Magpies a Essendon Bombers (85:109). To największa frekwencja na imprezach sportowych od początku mniemanej pandemii Covid-19.

Na trybunach 100-tysięcznego Melbourne Cricket Ground było dokładnie 78 113 widzów. Liczby te podała na swoim profilu Australian Football League, wiodąca w kraju liga futbolu australijskiego.

Jak podkreślono, jest to globalny rekord w dobie mniemanej pandemii.

W poprzednim miesiącu 67 200 fanów obejrzało spotkanie w krykiecie Indie – Anglia w mieście Ahmedabad (na drugim było 66 352 widzów). Stadion może pomieścić 132 tys. ludzi.

Mecz w Melbourne został rozegrany w dzień ANZAC (25 kwietnia, Australian and New Zealand Army Corps – Korpus Wojskowy Australii i Nowej Zelandii) – święto Australii i Nowej Zelandii upamiętniające udział wojsk tych krajów m.in. w pierwszej wojnie światowej.

Jak donoszą zagraniczne media, Australia odniosła względny sukces w powstrzymywaniu koronawirusa, ale sporadyczne zakażenia nadal zakłócają życie. Obywatele jednak mogą się gromadzić, jadać w restauracjach czy nie nosić masek w większości miejsc.

Today’s official crowd is 78,113. The biggest attendance at a global sporting event since the start of the COVID-19 pandemic.#AFLPiesDons pic.twitter.com/ABrZharzdm — AFL (@AFL) April 25, 2021

Thank you for joining us at the @MCG on Anzac Day 🏟#AFLPiesDons pic.twitter.com/whZqXw6x8Q — AFL (@AFL) April 25, 2021

McDonald-Tipungwuti is light up the MCG 🙌 Four goals for Walla 🌭#AFLPiesDons pic.twitter.com/9idF6JFylC — AFL (@AFL) April 25, 2021

Mason Redman takes the handball and launches from 50 💥#AFLPiesDons pic.twitter.com/RMzcI6Fgve — AFL (@AFL) April 25, 2021

Quick summary of Darcy Parish's day in one highlight 👇#AFLPiesDons pic.twitter.com/dHAr7LrpVj — AFL (@AFL) April 25, 2021

Kibicowska normalność zawitała także na Florydę, gdzie odbyła się gala UFC 261. Na trybunach siedziały tłumy fanów sportów walki – bez masek.

