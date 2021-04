Wstaliśmy z kolan. Niemcy zazdroszczą Polsce inflacji. „Ponad dwukrotnie wyższa od unijnej średniej”

Według danych Eurostatu w marcu 2021 roku inflacja w Polsce wyniosła 4,4 proc. Powyżej 2,5 proc. w UE miały jeszcze tylko Węgry z wynikiem 3,9 proc. Na tym poziomie inflacji zatrzymały się Rumunia i Luksemburg.

Z koeli w 11 państwach inflacja wyniosła poniżej 1 proc. – w tym w Grecji, gdzie odnotowano deflację – 2 proc. Średni wskaźnik inflacji w Unii Europejskiej wyniósł zatem 1,7 proc. W strefie euro zaś – 1,3 proc.

Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy Polska ma najwyższą w Unii Europejskiej inflację. Taka sytuacja trwa bowiem od początku mniemanej pandemii, czyli od marca 2020 roku. Wyjątkiem były lipiec i sierpień, gdy przegoniły nas Węgry.

