Co w środę ogłosi Morawiecki? „Czeka nas szybkie luzowanie w sporcie”

W środę rząd ogłosi nowe znoszenie restrykcji, tymczasem dziennikarze RMF FM dowiedzieli się w jakich obszarach możemy spodziewać się zmian najszybciej. – Czeka nas szybkie luzowanie obostrzeń w sporcie. Ma dotyczyć zwłaszcza dzieci i młodzieży, które będą mogły pójść między innymi na basen – dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Według informacji jakie podał rmf24.pl, niektórzy ministrowie chcieliby, żeby niektóre obostrzenia poluzować już na majówkę. Decyzja o tym ma zapaść do czwartku. O czym dokładnie mowa?

„Można spodziewać się podniesienia limitu osób uczestniczących w sporcie na świeżym powietrzu z 25 do 50 osób. To możliwe już na początku maja. Niektórzy ministrowie proponują, by już na czas majówki zezwolić Polakom na szersze uprawianie sportu” – podaje RMF FM i zdradza, że za takim rozwiązaniem jest też Kancelaria Rady Ministrów.

Niektórzy chcą też dopuszczenia drobnych festiwali, argumentując, że w majówkę Polacy i tak wyjdą z domów.

Tak entuzjastycznego podejścia jak politycy nie wykazują członkowie Rady Medycznej i eksperci Ministerstwa Zdrowia. Ci twierdzą, że takie ruchu powinny zostać podjęte dopiero po majówce.

Zaraz po długim weekendzie planowane jest otwarcie sportu w pomieszczeniach zamkniętych dla dzieci i młodzieży. Dorośli też zostaną wpuszczeni na baseny czy hale gimnastyczne, ale raczej w drugiej połowie maja.

Również w maju możemy spodziewać się otwarcia hoteli, kin, teatrów, gastronomii, co najmniej ogródkowej. W kolejce są też wesela.

Po majówce powinna zniknąć też regionalizacja.

O wszystkim poinformuje na środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.