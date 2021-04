Korwin-Mikke: Nie ma dowodu, że smog jest [VIDEO]

W swoim najnowszym nagraniu na YouTubie Janusz Korwin-Mikke mówi o smogu i koronawirusie. Według prezesa partii Wolność (KORWiN) – oba zjawiska będą wykrywane tak długo, jak długo się to opłaca.

– Im więcej pieniędzy rząd daje na walkę ze smogiem, tym więcej smogu się w Polsce wykryje. Tak samo jest z Koronawirusem. Im wyższe premie dla lekarzy za leczenie pacjentów z Covid-19, tym częściej okazuje się, że zwykła grypa to też koronawirus – pisze legendarny wolnościowiec na Twitterze.

Im więcej pieniędzy rząd daje na walkę ze smogiem, tym więcej smogu się w Polsce wykryje. Tak samo jest z Koronawirusem. Im wyższe premie dla lekarzy za leczenie pacjentów z #Covid-19, tym częściej okazuje się, że zwykła grypa to też koronawirus. Więcej 👇https://t.co/m8VmwJHtts pic.twitter.com/5Vn1N0caIT — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) April 27, 2021

Ten sam temat Janusz Korwin-Mikke porusza w swoim najnowszym nagraniu na YouTubie.

– Wielcy tego świata kradną gigantyczne pieniądze na walce z globalnym ociepleniem, troszkę mniejsi walczą z koronawirusem […] Natomiast trzeba dać też małym politykom się nakraść – tutaj wymyślono walkę ze smogiem – twierdzi prawicowy polityk.

W czasie nagrywania Janusz Korwin-Mikke znajdował się w Otwocku. – Mogę państwa zapewnić, że żadnego smogu w Otwocku nie ma – stwierdził.

Polityk dodał następnie, że prezydent Otwocka go za to „zabija” bo „bierze pieniądze za walkę ze smogiem”.

– W związku z tym – smog w Otwocku musi być, bo nawet jakby go nie było, to on, ten smog wymyśli – kpił wolnościowiec.

Korwin-Mikke stwierdził, że im więcej rząd będzie dawał pieniędzy na walkę ze smogiem, tym więcej smogu się w Polsce wykryje.

– Tak samo jest z koronawirusem – ilość przypadków koronawirusa wzrośnie w miarę tego, jak się lekarzom płaci wyższe premie za leczenie chorych z koronawirusem – dodał polityk.

– Wtedy się okazuje, że zwykła grypa jest strasznym koronawirusem, albo i dwoma koronawirusami – śmiał prezes.

Całe nagranie jest dostępne na YouTubie: