Prof. Simon ujawnia, kogo trzeba będzie doszczepić trzecią dawką. „U tych osób dwie dawki szczepionki prawdopodobnie nie wystarczą”

Jeden z pandemicznych doradców premiera, prof. Krzysztof Simon, w programie „Newsroom” WP mówił o szczepieniach na Covid. Poruszył m.in. kwestię doszczepiania trzecią dawką.

– Wiemy na pewno, na dzień dzisiejszy, że odporność komórkowa i humoralna na zakażenie koronawirusem, nie utrzymuje się dłużej niż 3 lata. To jest ten górny poziom utrzymywania się odporności. Prawdopodobnie trzeba będzie się doszczepiać co rok, albo co dwa lata – mówił Simon.

Co więcej, w przypadku osób starszych, według Simona, trzeba powtórzyć szczepienie szybciej, aby podwyższyć ich odporność. – U tych osób dwie dawki szczepionki prawdopodobnie nie wystarczą. Już myśli się o doszczepianiu ich trzecią dawką. Są takie doniesienia. Szczepić trzecią dawką będzie można także tych, którzy „nie odpowiedzieli” na poprzednie – wyjaśnił.

Pandemiczny doradca premiera przyznał, że spotyka się z przypadkami zachorowań na Covid, mimo zaszczepienia dwiema dawkami.

Źródło: wp.pl